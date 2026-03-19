काठमाडौंको कपन क्षेत्रबाट १४ वर्षीय बालक बेपत्ता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काठमाडौंको कपन क्षेत्रबाट गत चैत ३० गते दिउँसो साढे तीन बजेदेखि युवराज कार्की नामका बालक सम्पर्कविहीन भएका छन्।
- उनका बुवा सन्तोष कार्कीले प्रहरी प्रभाग कपनमा छोराको खोजतलासका लागि निवेदन दिएका छन्।
- प्रहरीले बालकलाई अन्तिम पटक महांकाल ओरालोमा देखिएको उल्लेख गर्दै फेला पार्न नजिकैको प्रहरी चौकी वा दिइएका नम्बरमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ।
८ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौंको कपन (मुस्कानचोक) क्षेत्रबाट एक बालक बेपत्ता भएका छन् । उनी गत चैत ३० गते दिउँसो साढे तीन बजेदेखि सम्पर्कविहीन भएको उनको परिवारले जनाएको छ ।
युवराज कार्की नाम गरेका करिब ५ फिट उचाइ, कालो कपाल र कालो टी शर्ट लगाएका ती बालक सम्पर्कविहीन भएका छन् ।
उनका बुवा सन्तोष कार्कीले प्रहरी प्रभाग कपनमा छोराको खोजतलासका लागि निवेदन पनि दिएका छन् । मातहतका प्रहरी कार्यालयहरूमा खोजी गर्नका लागि सर्कुलर पनि गरिएको कपन प्रहरी प्रभागले जनाएको छ ।
परिवारका अनुसार, बालक कक्षा ८ मा अध्ययनरत थिए ।
उनलाई अन्तिम समयमा महांकाल ओरालोमा देखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
उक्त बालकलाई फेला पार्नेले नजिकैको प्रहरी चौकी वा ९८४९११५५२२/९८५१२४५५२२/९८४९०६९५५५मा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
