सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

पश्चिम एसियामा जारी युद्धले अर्थतन्त्रमा परेका प्रभावबारे गभर्नरको ‘ब्रिफिङ’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ११ गते १८:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले पश्चिम एसियामा भएको युद्धका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई ब्रिफिङ गरेका छन्।
  • गभर्नर पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका उपप्रबन्ध निर्देशक बो लीसँग मूल्य स्थिरता र विदेशी विनिमय सञ्चिति सन्तोषजनक रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकको प्रशंसा भएको जानकारी गराएका छन्।
  • पौडेलले विस्तारित कर्जा सुविधा कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा कोषबाट उपलब्ध प्राविधिक सहयोग र एआई प्रयोगका विषयमा छलफल गरेका छन्।

११ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले पश्चिम एसियामा भएको युद्धका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई ब्रिफिङ गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंक समूहको ‘स्प्रीङ मिटिङ २०२६’ मा सहभागी हुने क्रममा अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे उनले जानकारी गराएका हुन् ।

अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा आयोजना भएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंक समूहको बैठकमा गभर्नर पौडेल सहभागी भएका थिए । बैठकमा आईएमएफ र समूहका सदस्य राष्ट्रका अर्थमन्त्री, केन्द्रीय बैंकका गभर्नर र वित्त तथा मौद्रिक अधिकारीहरूको सहभागिता थियो । उक्त कार्यक्रमको दुई सेसनमा गभर्नर पौडेलले सहभागिता जनाएका थिए ।

सो क्रममा उनले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका उपप्रबन्ध निर्देशक बो लीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । भेटका अवसरमा नेपालको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र पछिल्लो समय पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको असरका विषयमा छलफल भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सो अवसरमा उपप्रबन्ध निर्देशक लीले मूल्य स्थिरता, विदेशी विनिमय सञ्चिति लगायतका सूचक सन्तोषजनक रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकको प्रशंसा गरे । साथै नेपालले कोषबाट लिएको विस्तारित कर्जा सुविधा अन्तर्गतका कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा र भावी योजनाबारे छलफल भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

गभर्नर पौडेलले कोषको एसिया एन्ड प्यासिफिक डिपार्टमेन्टका निर्देशक कृष्ण श्रीनिवासन, नेपालका लागि मिसन प्रमुख सरवत जहान र मनिटरी एण्ड क्यापिटल डिपार्टमेन्टका पदाधिकारीसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए ।

त्यस क्रममा विस्तारित कर्जा सुविधा कार्यक्रमको समीक्षा भई आगामी दिनमा कोषबाट उपलब्ध हुने प्राविधिक सहयोगका सम्बन्धमा छलफल भएको बैंकले जनाएको छ । साथै, गभर्नर पौडेलले साउथ इस्ट एसिया भोटिङ ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक इदवान सुहार्दी विन हकिमसँग भेट गरेका थिए ।

भेटमा पौडेलले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको सबलीकरणका निम्ति कोषबाट उपलब्ध हुन सक्ने प्राविधिक सहयोग र आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स (एआई)का विषयमा आफ्ना कुरा राखेका थिए ।

बैठकका क्रममा गभर्नर पौडेलले एपीजीका अधिकारी डेभिड शाननसँग पनि भेटवार्ता गरे । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विद्यमान अवस्था र ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कनका निम्ति भइरहेका प्रयासबारे गभर्नर पौडेलले जानकारी गराएका थिए । साथै, गभर्नर पौडेलले मलेसियाको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर अब्दुल रसिद गाफरसँग एआई र बिग डेटा प्रयोगको सन्दर्भमा छलफल गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

गभर्नर पौडेलले राष्ट्र बैंकको ‘तथ्याङ्क महाशाखा’ लाई एआई र बिग डेटा उपयोगमा केन्द्रित गरिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै मलेसियाको अनुभवबारे चासो राखेका थिए ।

गभर्नर गाफरले बिग डेटा उपयोगका सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकलाई सहयोग गर्न मलेसियाको केन्द्रीय बैंक तयार रहेको समेत बताएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गभर्नर पौडेलले विश्व बैंक समूहद्वारा अप्रिल २० र २१ मा वासिङ्टन डीसीमा आयोजित एक्जुकेटिभ फोरुम कार्यक्रममा पनि सहभागिता जनाएका थिए ।

विश्वनाथ पौडेल
कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती

खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

