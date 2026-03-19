+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इरानमा रहेका नेपाली तत्काल स्वदेश फर्किन इच्छुक देखिएनन् : परराष्ट्र मन्त्रालय

त्यहाँ रहेका १० जनामध्ये ८ जना नेपालीले स्वदेश नफर्किने नै बताएका छन् । २ जना भने नेपाल फर्किने प्रक्रियामा रहेको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ११ गते २१:१२

११ वैशाख, काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले इरानका रहेका नेपालीहरू तत्काल स्वदेश फर्किन इच्छुक नरहेको बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सरकारले इजरायल–अमेरिकाले इरानमा हमला गरिरहँदा त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउन पहल गरेको थियो । तर उनीहरूले स्वदेश फर्किन अनिच्छा व्यक्त गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोक बहादुर पौडेल क्षेत्रीले बताए ।

उनका अनुसार त्यहाँ रहेका १० जनामध्ये ८ जना नेपालीले स्वदेश नफर्किने नै बताएका छन् । २ जना भने नेपाल फर्किने प्रक्रियामा रहेको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए ।

सरकारले पटक–पटक स्वदेश फर्किन आग्रह गरे पनि ती व्यक्तिले आफ्नै कारण देखाउँदै तत्काल फर्कन नसक्ने बताएको उनले जानकारी दिए ।

‘उहाँहरूलाई पटक–पटक स्वदेश फर्किन आग्रह भएको छ । सुरुमा फर्किन तयार पनि हुनुहुन्थ्यो । तर, हिजो बेलुकाबाट फर्कन असमर्थ भन्ने खबर प्राप्त भयो,’ प्रवक्ता क्षेत्रीले भने, ‘सुरक्षा वा अरू कारणले नभई आफ्नै कारणले त्यहाँको परिस्थितिअनुसार रोजगारीलगायतका विषय जोडेर नफर्किने भन्ने कुरा छ ।’

त्यहाँ रहेका सबै नेपाली कतारस्थित नेपाली राजदूतावास निरन्तर सम्पर्कमा रहेको पनि उनले बताए । उद्धार तथा स्वदेश फिर्तीका लागि नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत पनि पहल भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

इरानमा रहेका नेपाली परराष्ट्र मन्त्रालय
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर

गरिबका घर भत्काउनु कस्तो न्याय हो, सरकार ?

गरिबका घर भत्काउनु कस्तो न्याय हो, सरकार ?
अमृत झाको रिहाइबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले फेरि भन्यो- प्रक्रियामै छ

अमृत झाको रिहाइबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले फेरि भन्यो- प्रक्रियामै छ
आफैले भरेको बन्दुकको छर्रा लागेर घाइते वडासदस्यको मृत्यु

आफैले भरेको बन्दुकको छर्रा लागेर घाइते वडासदस्यको मृत्यु
सुकुमवासी बस्तीको त्रास : न हट्ने मन छ, न बस्ने साहस

सुकुमवासी बस्तीको त्रास : न हट्ने मन छ, न बस्ने साहस
कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?
कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?
कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय
तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना

तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना
दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन
तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी
मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन
बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती

बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित