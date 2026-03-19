सशस्त्रका ६ एसएसपी डीआईजी बढुवाका लागि सिफारिस

१२ वैशाख, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलका ६ एसएसपी (बरिष्ठ उपरीक्षक) डीआईजी (नायव महानिरीक्षक) बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन् ।
बढुवा सिफारिस समितिले शुक्रबार ६ एसएसपीलाई डीआईजी बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो ।
सिफारिस सूचीअनुसार पहिलो नम्बरमा दिग्विजय सुवेदी छन् । दोस्रो नम्बरमा किरण बस्नेत, तेस्रोमा माधव प्रसाद पौडेल, चौथो नम्बरमा प्रवीण कँडेल, पाँचौं नम्बरमा राजेश उप्रेती र छैटौं नम्बरमा नेत्रबहादुर कार्की छन् ।
