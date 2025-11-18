थापाथली सुकुमवासी बस्तीमा चल्यो डोजर, सामान सार्न सघाउँदै प्रहरी

बस्ती हटाउने क्रममा सम्भावित झडप र तनावको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै बाक्लो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् । यसपटकको दृश्य विगतका भन्दा निकै फरक र शान्त देखिएको छ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १२ गते ८:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बागमती नदी किनारअन्तर्गत थापाथलीको सुकुमवासी बस्ती स्काभेटरले हटाउन सुरु गरेको छ।
  • सरकारी अभियानअन्तर्गत सार्वजनिक जग्गा र नदी कोरिडोर अतिक्रमण भएका संरचनाहरू खाली गरिँदैछन्।
  • सुरक्षाकर्मीहरूले सुकुमवासीहरूको सामान आफैँ बोकेर सुरक्षित स्थानमा सार्न मद्दत गरिरहेका छन्।

१२ वैशाख काठमाडौं । बागमती नदी किनारअन्तर्गत थापाथलीमा रहेको सुकुमवासी बस्ती स्काभेटरले हटाउन सुरु गरेको छ । सार्वजनिक जग्गा र नदी कोरिडोर अतिक्रमण गरेर बनाइएका अनधिकृत संरचनाहरू खाली गराउने सरकारी अभियानअन्तर्गत शनिबार बस्तीमा डोजर प्रवेश गरेको हो।

बस्ती हटाउने क्रममा सम्भावित झडप र तनावको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै बाक्लो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् । यसपटकको दृश्य विगतका भन्दा निकै फरक र शान्त देखिएको छ।

बस्तीमा पुगेका नेपाल प्रहरी र नगर प्रहरीका जवानहरूले सुकुमवासीहरूका सरसामान आफैँ बोकेर सुरक्षित स्थानमा सार्न मद्दत गरिरहेका छन्।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापाका अनुसार अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण रुपमा सुकमवासी बस्तीका बासिन्दालाई हटाउने काम भइरहेको छ । ‘शान्तिपूर्ण रुपमा काम भइरहेको छ । प्रहरीले पनि उहाँहरुका सरसामान सार्न सहयोग गरेको छ’ एसएसपी थापाले अनलाइनखबरसँग भने ।

विगतमा यसै क्षेत्रमा डोजर चलाउन खोज्दा स्थानीय र सुरक्षाकर्मीबीच ढुंगामुढा तथा हिंसात्मक झडप भएको थियो। यसपटक प्रशासनले सहयोगात्मक रूपमा बस्ती खाली गराउने रणनीति अपनाएको देखिन्छ।

घरभित्र रहेका लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, ओछ्यान लगायतका अत्यावश्यक सामानहरू नपुरिऊन् र नोक्सान नहोऊन् भनेर प्रहरीहरू आफैँ खटेर सामान ओसारपसार गरिरहेको दृश्य घटनास्थलमा देखिएको छ।

सम्बन्धित निकायहरूले यसअघि नै पटक–पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उक्त क्षेत्र खाली गर्न निर्देशन दिँदै आएका थिए। नदी कोरिडोर निर्माण र बागमती सभ्यता संरक्षणको दीर्घकालीन योजना अनुसार उक्त क्षेत्रका संरचनाहरू भत्काउन लागिएको हो।

तस्वीर : चन्द्रबहादुर आले

थापाथली सुकुमवासी बस्ती
सम्बन्धित खबर

Live Updates: थापाथली सुकुमवासी बस्तीमा के भइरहेछ ?  

Live Updates: थापाथली सुकुमवासी बस्तीमा के भइरहेछ ?  
थापाथलीको सुकुमवासी बस्ती नजिक प्रहरीले राख्यो सीसीटीभी

थापाथलीको सुकुमवासी बस्ती नजिक प्रहरीले राख्यो सीसीटीभी
थापाथलीको सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न सुरु, धमाधम सार्दै सामान

थापाथलीको सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न सुरु, धमाधम सार्दै सामान
मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन
बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती

बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती
जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त थापाथलीको टाटा शोरुम पुन: सञ्चालनमा

जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त थापाथलीको टाटा शोरुम पुन: सञ्चालनमा

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?
कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय
तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना

तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना
बालेन ब्रो ! दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

बालेन ब्रो ! दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन
तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी
मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन
बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती

बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories

