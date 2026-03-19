सुकुमवासी बस्ती भत्काउँदा फुट्यो खानेपानीको पाइप, यी क्षेत्रमा आपूर्ति अवरूद्ध हुने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काठमाडौंको थापाथलीस्थित सुकुमवासी बस्तीमा स्काभेटर चल्दा खानेपानीको पाइप फुटेपछि बालाजु, माइतीघर र एकान्तकुरा क्षेत्रमा पानी आपूर्ति अवरूद्ध हुने भएको छ।
- खानेपानी मर्मतका लागि तीन ठाउँमा भल्भ बन्द गर्न लागिएको र मर्मतका लागि कति समय लाग्ने थाहा नभएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईले बताए।
- शनिबार बिहान सुकुमवासी बस्तीका टहरा भत्काउने क्रममा फुटेको पाइपबाट पानी बगेपछि बस्तीका नागरिकले निकालेका सामानहरू भिजेका छन्।
१२ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौंको थापाथलीस्थित सुकमवासी बस्तीमा स्काभेटर चल्दा खानेपानीको पाइप फुटेपछि बालाजु, माइतीघर र एकान्तकुरा क्षेत्रमा खोनेपानी आपूर्ति अवरूद्ध हुने भएको छ ।
सुकुमवासी बस्तीमा फुटेको खानेपानी पाइप मर्मतका लागि खानेपानी आपूर्ति बन्द गर्नुपर्ने भएका कारण बालाजु, माइतीघर र एकान्तकुरा क्षेत्रमा खोनेपानी आपूर्ति अवरूद्ध हुने भएको हो ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईले फुटेको खानेपानी पाइप मर्मतका लागि तीन ठाउँमा बालाजु, माइतीघर र एकान्तकुरामा ‘भल्भ’ बन्द गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
‘मर्मतका लागि भल्भहरू बन्द गर्नुपर्छ । हामी बालाजु, माइतीघर र एकान्तकुनामा भल्भहरू बन्द गर्दैछौं,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘डिस्ट्रिव्युसन (वितरण) केही समयका लागि डिस्टर्भ (अवरूद्ध) हुन्छ ।’
मर्मतका लागि कति समय लाग्छ भन्ने बारेमा यकीन भन्न नसकिने खानेपानी लिमिटेडले जनाएको छ । ‘क्षति कस्तो भएको छ, हेर्नुपर्छ । हाम्रो टोली गइसकेको छ,’ प्रवक्ता राईले भने, ‘टोलीले खबर गरेपछि मर्मतका लागि कति समय लाग्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ ।’
शनिबार बिहान थापाथलीस्थित सुकुमवासी बस्तीका टहरा भत्काउने क्रममा खानेपानीको पाइप फुटेको थियो । पाइप फुटेपछि बस्तीमा पानीको भेल बगेको थियो । पानीले सुकुमवासी बस्तीका नागरिकले निकालेको सामानहरू भिजेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4