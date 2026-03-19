च्याट जीपीटीले यसरी सिध्यायो सबैभन्दा ठूलो अनलाइन शिक्षा कम्पनी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १२ गते १८:२१

  • अमेरिकाको एडटेक कम्पनी चेग एआई प्रविधिको कारण आर्थिक संकटमा परेको छ र यसको मूल्य लगभग शून्यमा पुगेको छ।
  • च्याट जीपीटीको निशुल्क सेवा र गुगलको जेमिनाई एआईले चेगको प्रयोगकर्ता संख्या र आम्दानी घटाएको छ।
  • चेगले आफ्नो सेवा विविधीकरण नगरेको र कर्मचारी कटौती गर्नुपरेको कारण कम्पनीको अस्तित्व संकटमा परेको छ।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रविधि तथा एआई टूलहरूको व्यापक विस्तारसँगै विश्वका कैयौं ठूला कम्पनीहरू समेत संकटमा परेका छन् । यसको ताजा उदाहरण अमेरिकाको चर्चित शैक्षिक प्रविधि (एडटेक) कम्पनी चेग हो । कुनै समय अरबौं डलरको यो कम्पनी अहिले झण्डै टाट पल्टिने अवस्थामा छ । र, यसको मुख्य कारण चाहीँ एआई  नै बनेको छ ।

अमेरिकामा केही वर्षअघिसम्म विद्यार्थीहरूलाई पढाइमा सहयोग चाहिँदा सबैभन्दा पहिले सम्झिने नाम चेग (ऋजभनन) थियो । यो कम्पनी अनलाइन शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो ब्रान्ड बनिसकेको थियो । कुनै समय त यो अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो एडटेक कम्पनी मानिन्थ्यो । तर पछिल्ला चार वर्षमा यसको अवस्था निकै खराब भयो र अहिले यो टाट पल्टिने अवस्थासम्म पुगेको छ ।

विद्यालय तथा कलेजको गृहकार्य समाधान गर्न, प्रश्नका उत्तरहरू प्राप्त गर्न वा परीक्षाको तयारी गर्न लाखौं विद्यार्थीहरूले चेगको प्लेटफर्म प्रयोग गर्थे । तर एआई अनि विशेषगरी च्याट जिपिटीको आगमनसँगै चेगमाथि संकटको बादल मडारिन थाल्यो ।

सन् २०२१ तिर चेगको सफलता उत्कर्षमा थियो । त्यसबेला कम्पनीको मूल्य करिब १५ अर्ब डलरसम्म पुगेको थियो । तर त्यसपछि यति तिव्र गिरावट सुरु भयो कि केही वर्षमै कम्पनीको मूल्य लगभग शून्यमा पुग्ने अवस्था बनेको छ ।

चेगको व्यापारिक मोडेल विद्यार्थीहरूलाई सशुल्क रुपमा उनीहरूका प्रश्नको जवाफ उपलब्ध गराउने थियो । अर्थात् आफ्नो शैक्षिक अध्ययनमा समस्याहरूको समाधानमा चेगको सहयोग चाहने विद्यार्थीहरूले यसलाई शुल्क तिरेर सब्सक्राइब गर्नुपर्थ्यो ।

तर सन् २०२२ मा च्याट जिपिटी आएपछि चाहीँ विद्यार्थीहरूले निशुल्क विकल्प प्राप्त गरे । च्याट जीपीटी यस्तो टूल बनिदियो कि विद्यार्थीहरूले चेगमा पैसा तिर्नुपर्ने उत्तरका लागि च्याट जीपीटीले नि:शुल्क र तुरुन्तै समाधान गरिदियो ।

त्योसँगै चेगको समस्या सुरु भयो । चेगमा विद्यार्थीहरूले सब्सक्राइब गरेर पनि प्रश्नको उत्तर प्राप्त गर्न केही समय लाग्थ्यो । तर च्याट जिपिटीजस्ता एआई टूलमा जुनसुकै प्रश्नको  केही सेकेन्डमै उत्तर पाइने भयो । सबैभन्दा ठूलो कुरा त यसको लागि पैसा पनि तिर्नु परेन । फलत: चेगको सशुल्क मोडेल आवश्यकता विहीन बन्यो ।

च्याट जिपिटीको प्रभावले चेगको आम्दानी र प्रयोगकर्ताको संख्या तीव्र गतिमा घट्न थाल्यो । वेबसाइट ट्राफिक घट्यो र सबैभन्दा ठूलो असर सब्सक्राइबर बेसमा पर्‍यो । कम्पनीको शेयर मूल्यमा कुनैबेला ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म गिरावट आयो ।

चेगलाई अर्को ठूलो झट्का गुगलले पनि दियो । गुगल सर्चमै एआईले उत्तर दिन थालेपछि प्रयोगकर्ताहरूलाई वेबसाइटमा जानै नपर्ने अवस्था भयो । च्याट जिपिटीले थिलथिलो पारेको चेगलाई गुगल सर्चको एआई फिचर अर्थात् गुगलको जेमिनाई एआईले झनै मर्माहत बनायो । जसका कारण चेगको प्लाटफर्म प्रयोगकर्ताको संख्या शून्यप्राय: बनायो ।

व्यवसायिक दृष्टिले हेर्दा चेग कम्पनीको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको यो केवल विद्यार्थीको गृहकाय सहयोगीको रुपमा एकै खालको सेवामा निर्भर हुनु नै थियो । एआईले त्यहीँ कामलाई निशुल्क र प्रभावकारी तरिकाले गर्न थालेपछि चेग प्रतिस्पर्धामा टिक्नसक्ने सम्भावना रहेन ।

उसले आफ्नो सेवालाई समयमै परिस्कृत गर्ने वा विविधीकरण गर्ने बारेमा पनि कुनै कार्य अघि बढाएन । चेगले आफ्नै एआई प्रडक्ट ल्याउँदासम्म त विद्यार्थीहरू च्याट जिपिटीजस्ता टूलहरूमा अभ्यस्त बनिसकेका थिए । अनि अन्तै सरेका प्रयोगकर्तालाई चेगले फर्काउन असमर्थ भयो ।

जसका कारण कम्पनीको अवस्था यति खराब भयो कि ठूलो मात्रामा कर्मचारी कटौती गर्नुपर्‍यो । हजारौं कर्मचारी हटाइए र खर्च घटाउन ठूला निर्णयहरू लिनुपर्‍यो । आर्थिक अवस्था पनि कमजोर बन्दै गयो । गतवर्ष सन् २०२५ मा चेग कम्पनीको आम्दानी करिब ५० प्रतिशतले घट्नुका साथै  घाटा बढ्न पुग्यो । अन्तत: कम्पनीको अस्तित्वमै संकटमा परेको छ । चेग कम्पनीको यो अवस्थाले एआई प्रविधि कसरी पारम्परिक प्रविधिक उद्योगहरूका लागि चुनौती बनिरहेको छ भन्ने देखाएको छ । एजेन्सी

अनलाइन शिक्षा अमेरिका च्याट जिपिटी
लमजुङमा सबैभन्दा धेरै वर्षा, काभ्रेमा भारी

लमजुङमा सबैभन्दा धेरै वर्षा, काभ्रेमा भारी
इलाममा ३२ वर्षीय पुरुष मृत फेला

इलाममा ३२ वर्षीय पुरुष मृत फेला
टिपर आतंक रोक्न रातभर जागै बस्छन् कात्तिकेका बासिन्दा

टिपर आतंक रोक्न रातभर जागै बस्छन् कात्तिकेका बासिन्दा
चन्द्रनहर आसपासको जग्गा खाली गर्न सुकुमवासी पहिचान गरिने

चन्द्रनहर आसपासको जग्गा खाली गर्न सुकुमवासी पहिचान गरिने
धनुषामा बसले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु, एक घाइते

धनुषामा बसले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु, एक घाइते
‘सुकुमवासी पहिचान भोलिबाट, दुई साताभित्रै नागार्जुनकाे अपार्टमेन्टमा राखिने’

‘सुकुमवासी पहिचान भोलिबाट, दुई साताभित्रै नागार्जुनकाे अपार्टमेन्टमा राखिने’

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?
कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय
तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना

तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना
बालेन ब्रो ! दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

बालेन ब्रो ! दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन
तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी
मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन
बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती

बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती

