नेपाली केम्पो टोलीलाई एक स्वर्णसहित २५ पदक

- नेपाली केम्पो टोलीले टर्कीको एन्टाल्यामा भएको २२औं आइकेएफ विश्व केम्पो च्याम्पियनसिप २०२६ मा एक स्वर्णसहित २५ पदक जितेको छ।
- जुनियर कातामा मोनालिसा धामीले स्वर्ण पदक जित्दै नेपालको स्वर्ण खाता खोलेकी थिइन् भने उनले फुल केम्पो फाइट (जुनियर) मा रजत पनि जितिन्।
- नेपाल केम्पो महासंघका अध्यक्ष पाभेल शाहले यो नेपालको अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट प्रदर्शन भएको र पदक प्राप्ति गौरवको विषय भएको बताउनुभयो।
१२ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली केम्पो (मार्सल आर्ट्स) टोलीले टर्कीएमा भएको २२औं आइकेएफ विश्व केम्पो च्याम्पियनसिप २०२६ मा एक स्वर्णसहित कुल २५ पदक जित्दै ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको ।
टर्कीएको एन्टाल्या शहरमा भएको च्याम्पियनसिपमा कुल पाँच विधामा गरेर नेपाली टोलीले एक स्वर्ण, ६ रजत र १८ कांस्यसहित कुल २५ पदक जितेको हो ।
जुनियर कातामा मोनालिसाले धामीले नेपाललाई स्वर्ण पदक दिलाएकी हुन् । शनिबार भएको फुल केम्पो फाइट (जुनियर) तर्फ १२–१४ वर्ष उमेरसमूहमा पनि मोनालिसाले रजत पदक जितिन् । यसै विधाको ८ देखि १० वर्ष उमेरसमूहमा पनि आइरा गौतमले रजत पदक दिलाइन् ।
जुनियरतर्फ फुल केम्पो फाइट (६ देखि ८ वर्ष उमेरसमूह) मा पृशा राज्यलक्ष्मी शाह कांस्य पदकमा सीमित भइन् । यसै विधामा १२ देखि १४ वर्ष उमेरसमूहमा सुलभ श्रेष्ठले कांस्य जिते । फुल केम्पो फाइट (सिनियर) मा पनि नेपालका शिवहरि राई कांस्य पदकमा नै सीमित भए ।
नेपाल केम्पो महासंघका अध्यक्ष पाभेल शाहले स्वर्ण पदकमा सीमित सफलता पाए पनि समग्रमा खेलाडीले पदकको संख्या धेरै जित्नुले उत्साहित बनाएको बताए । ‘यो विश्व च्याम्पियनसिपमा नेपालको अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट प्रदर्शन हो । उनले यति धेरै पदक प्राप्त हुनु देशका लागि गौरवको विषय हो,’ उनले भने ।
प्रतियोगिताको पहिलो दिन जुनियर कातामा मोनालिसा धामीले स्वर्ण पदक जित्दै नेपालको स्वर्ण खाता खोलेकी थिइन् । सोही विधामा क्रिडिक्स विक्रम कुँवर र दिलमान लामाले कांस्य पदक जिते । विपन काता (जुनियर) मा मोनालिसा धामीले रजत, सुलभ श्रेष्ठ र क्रिडिक्स विक्रम कुँवरले कांस्य पदक जिते । काता (१८ वर्षमाथि) मा यमन पाण्डेले कांस्य पदक हात पारे ।
समूह कातामा मोनालिसा धामी र आइरा गौतमले कांस्य जित्दा, सेल्फ डिफेन्स विधामा सुरेश पराजुली, यमन पाण्डे, मोनालिसा धामी र शिवहरि राईको टोलीले कांस्य पदक जित्यो । मिक्स सेल्फ डिफेन्समा अञ्जना शाही, यमन पाण्डे, मोनालिसा धामी र शिवहरि राईले रजत जिते भने सेल्फ डिफेन्स (जोडी) मा अञ्जना शाही र मोनालिसा धामीले कांस्य पदक प्राप्त गरे ।
दोस्रो दिन सबमिसन (जुनियर) मा क्रिडिक्स विक्रमले रजत जिते भने मोनालिसा धामी, सुलभ श्रेष्ठ र आइरा गौतमले कांस्य पदक जिते । सेमि केम्पो फाइट (जुनियर) मा मोनालिसा धामीले रजत पदक जित्दा क्रिडिक्स विक्रम र आइरा गौतमले कांस्य पदक जिते । नक डाउन फाइटमा यमन पाण्डेले कांस्य जिते ।
नेपालबाट कुल १६ खेलाडी तथा अधिकारी सहभागी रहेको प्रतियोगितामा प्रशिक्षक अञ्जना शाहीले सबै पदक विजेता तथा सहभागी खेलाडीलाई विश्वस्तरमा नेपालको झण्डा फहराउन सफल भएकोमा बधाई दिइन् ।
