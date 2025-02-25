खुला विद्यालयस्तरीय हक्कीमा श्री कालिकालाई दोहोरो उपाधि

१२ वैशाख, काठमाडौं । श्री कालिका माविले खुला विद्यालयस्तरीय फाइभ ए साइड पुरुष तथा महिला हक्की प्रतियोगितामा शनिबार दोहोरो उपाधि जितेको छ । श्री कालिका पुरुष र महिला दुवैमा पहिलो भयो ।
भक्तपुर जिल्ला हक्की संघको आयोजनामा भक्तपुरस्थित मिड भ्याली कलेजमा भएको प्रतियोगिताको पुरुष र महिला दुवैमा गुन्डु इङलिस स्कुल दोश्रो तथा जनता मावि तेश्रो बने । दुवै समूहमा शीर्ष तीन स्थान हात पार्नेले क्रमशः १० हजार, ५ हजार र २ हजार ५ सय नगद पुरस्कार पाए ।
पुरुषमा श्री कालिकाका मोहन विक उत्कृष्ट खेलाडी, श्री कालिकाका रोमन राणा उत्कृष्ट गोलरक्षक, जनताका अमितकुमार महतो उत्कृष्ट डिफेन्डर तथा श्री कालिकाका मोहन पुन र विवेक विक (दुवै १४ गोल) सर्वाधिक गोलकर्ता भए ।
महिलामा श्री कालिकाकी रोजिना राणा उत्कृष्ट खेलाडी, जनताकी प्रियाकुमारी राय उत्कृष्ट गोलरक्षक, श्री कालिकाकी राइसा खातुन उत्कृष्ट डिफेन्डर र जनताकी प्रीति दास (१२ गोल) सर्वाधिक गोलकर्ता बने ।
विजेतालाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्की कार्यकारी समितिकी सदस्य सुवर्ण श्रेष्ठलगायतले एक कार्यक्रमबीच पुरस्कृत गरे ।
