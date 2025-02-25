एसियन बिच गेम्स : कबड्डीमा अपराजित नेपालले सेमिफाइनलमा श्रीलंकासँग खेल्ने

१३ वैशाख, काठमाडौं । छैटौं एसियन ‘बीच गेम्स’ २०२६ अन्तर्गत कबड्डीको समूह बी अन्तर्गतको अन्तिम खेलमा नेपालले बंगलादेशलाई पराजित गरेको छ।
समूह बी समूह चरणको अन्तिम खेलमा बंगलादेशलाई ३८-३६ ले पराजित गर्दै नेपाल समूह ‘बी’ को विजेताको रुपमा सेमिफाइनल खेल्ने भएको छ । नेपाल समूह बी मा अपराजित रहँदै सेमिफाइनल खेल्न लागेको हो।
नेपालले पहिलो हाफमा १९-१७ले अग्रता बनाएको थियो । दोस्रो हाफमा सही अग्रतालाई कायम राख्दै नेपालले जित दर्ता गरेको हो ।
नेपालले समूह चरणको पहिलो खेल चाइनिज ताइपेइसँग खेल्दै ४८–३२ को जित दर्ता गरेको थियो । समूह चरणको दोस्रो खेलमा थाइल्यान्डलाई ४९-३३ ले हराएको थियो ।
नेपालले फाइनल प्रवेशका लागि सेमिफाइनलमा श्रीलंकासँग खेल्नेछ ।
