दशौं पीएम कप एनभीए भलिबल लिग : महिलातर्फ न्यु डायमन्ड र एपीएफ विजयी

२०८३ वैशाख १३ गते १५:२८ २०८३ वैशाख १३ गते १५:२८

अनलाइनखबर

अनलाइनखबर

दशौं पीएम कप एनभीए भलिबल लिग : महिलातर्फ न्यु डायमन्ड र एपीएफ विजयी

  • न्यु डायमन्ड युथ स्पोर्ट्स क्लबले दशौं पीएम कप एनभीए महिला भलिबल लिग २०८३ मा लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ।
  • नेपाल एपीएफ क्लबले महिला भलिबल लिगमा दोस्रो जित हासिल गरेको छ र सुदूरपश्चिमलाई २५-१७, २५-१०, २५-९ ले पराजित गरेको छ।
  • न्यु डायमन्डले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई २५-१८, २५-१६, २५-१९ ले हराएको खेल त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशाला कभर्डहलमा भएको थियो।

१३ वैशाख, काठमाडौं । न्यु डायमन्ड युथ स्पोर्ट्स क्लब र विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लब रेडबुल दशौं पीएम कप एनभीए महिला तथा पुरुष भलिबल लिग २०८३ को आइतबार महिलातर्फ जित हात पारेका छन् ।

महिलातर्फ न्यु डायमण्ड युथ स्पोर्ट्स क्लबले लगातार तेस्रो जित हात पार्दा एपीएफको भने यो दोस्रो जित हो ।

त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशाला कभर्डहलमा भएको खेलमा न्यु डायमन्डले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई २५-१८, २५-१६,२५-१९ ले पराजित गरेको हो ।

यसअघि न्यु डायमन्डले सुदुरपश्चिम र एभरेष्ट भलिबल क्लबलाई पराजित गरेको थियो । लगातार तीन जितबाट ९ अंक जोडेको न्यु डायमन्ड महिलातर्फ अंकतालिकामा शीर्ष स्थानमा छ ।

न्यु डायमन्डले अब एपीएफ र पुलिस क्लबसँग खेल्न बाँकी छ ।

यस्तै एपीएफले सुदूरपश्चिमलाई २५-१७, २५-१०,२५-९ ले पराजित गर्दै दोस्रो जित हात पारेको छ ।

एपीएफ त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई पराजित गरेको थियो भने एभरेस्ट भलिबल क्लबसँग पराजित भएको थियो ।

अब एपीएफले न्यु डायमन्ड र नेपाल पुलिस क्लबसँग खेल्न बाँकी छ ।

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो
सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?
कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय
कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना
तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना

अनलाइनखबर
दशौं पीएम कप एनभीए भलिबल लिग : महिलातर्फ न्यु डायमन्ड र एपीएफ विजयी

दशौं पीएम कप एनभीए भलिबल लिग : महिलातर्फ न्यु डायमन्ड र एपीएफ विजयी

