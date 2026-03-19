+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एमआरपी मान्छौं, समय दिइयोस् : मोबाइल व्यवसायी

एमआरपी मान्छौं, समय दिइयोस् : मोबाइल व्यवसायी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १३ गते १४:०८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष रमेशकुमार घिमिरेले बिक्री गरिने वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागू गर्दा व्यवसायीहरू समस्यामा परेको बताए।
  • घिमिरेले वर्षौंदेखि स्टक रहेका सामान १५ दिनमा सकाउन नसकिने र फिर्ता पठाउन पनि सम्भव नभएको भन्दै सरकारले समय बढाउन आग्रह गरेको बताए।
  • मोबाइल व्यवसायीहरूले किस्ताबन्दीमा मोबाइल बिक्री गर्दा उपभोक्ताले किस्ता समयमा नतिर्दा व्यवसायीहरूलाई ब्ल्याक लिस्टमा पारिएको र उनीहरूले सबै जिम्मेवारी लिन नसक्ने गुनासो गरेका छन्।

१३ वैशाख, चितवन । नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रमेशकुमार घिमिरेले सरकाले लागु गर्न लागेको बिक्री गरिने वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मुल्य (एमआरपी) को विषयले व्यवसायीहरू समस्यामा परेको बताएका छन्।

मोबाइल व्यवसायीले वर्षौंदेखि बिक्री नभएका र स्टक रहेका सामानहरूको स्टक १५ दिनमा नै सकाउन वा फिर्ता गर्न सम्भव नभएको भन्दै उनले थप समय दिन सरकारसँग आग्रह गरे।

‘रिटेल व्यवसायीले वस्तुको मूल्य राख्ने होइन, आयातकर्ता र उत्पादन कर्ताले मूल्य तोकेर दिनु पर्छ, अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकेर दिइयोस् हामी कार्यान्वयन गर्छौं, तर विगतमा स्टक रहेका नबिकेका सामान १५ दिनमा नै बेच भनेर सकिंदैन, फिर्ता पठाउन पनि सम्भव छैन, सरकारले पर्याप्त दिएर समय बढाओस् हामी सरकारको एमआरपीको निर्णय मान्छौं,’ घिमिरेले भने।

मोबाइल व्यवसायीहरूले मोबाइल कम्पनीहरूबाटसमेत पछिल्लो समय असहयोग भोग्दै आइरहेको तर्फ पनि घिमिरेले असन्तुष्टि जनाए।

उनले किस्ताबन्दीमा मोबाइल विक्री गर्दा सो को मूल्य वापतको किस्ता उपभोक्ताले समयमा नतिर्दा खुद्रा  व्यवसायीहरू समस्यामा पर्न थालेको गुनासो गरे।

`व्यवसायीहरूले मोबाइल कम्पनीहरूबाट पनि पछिल्लो समय असहयोग भोग्दै आइरहेका छन्, किस्ताबन्दीमा मोबाइल बिक्री गर्दा सो को मूल्य वापतको किस्ता उपभोक्ताले समयमा नतिर्दा खुद्रा कम्पनीले व्यवसायीहरूलाई ब्ल्याक लिस्टमा पार्न थालेका छन, ईएमआईको पेमेन्टसँग व्यवसायीलाई सरोकार नै हुँदैन, कम्पनीले सबै भेरिफिकेसन गरेर अप्रुभ गरेपछि हामीले दिने हो, हामी व्यवसायी सबै जिम्मेवारी लिन सक्दैनौं,´ घिमिरेले भने ।

मोबाइल व्यवसायी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘ग्रेटर चितवन’ अवधारणा सहित सकियो सफारी मार्ट २०२६

‘ग्रेटर चितवन’ अवधारणा सहित सकियो सफारी मार्ट २०२६
स्थानीय परिकार प्रवर्द्धन गर्न नेपालगन्जमा स्ट्रिट फुड एन्ड बेभरेज फेस्टिभल

स्थानीय परिकार प्रवर्द्धन गर्न नेपालगन्जमा स्ट्रिट फुड एन्ड बेभरेज फेस्टिभल
कांग्रेसले बोलायो अनुशासन समिति बैठक

कांग्रेसले बोलायो अनुशासन समिति बैठक
फलामखानीको थप अनुसन्धान गरिँदै   

फलामखानीको थप अनुसन्धान गरिँदै   
वर्षाले महोत्तरीको जलेश्वर जलमग्न   

वर्षाले महोत्तरीको जलेश्वर जलमग्न   
बीपी राजमार्गबाट ६२७ यात्रुको उद्धार, ८ स्थानबाट डाइभर्सन बनाउन सुरु

बीपी राजमार्गबाट ६२७ यात्रुको उद्धार, ८ स्थानबाट डाइभर्सन बनाउन सुरु

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो
कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?
कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय
तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना

तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना
बालेन ब्रो ! दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

बालेन ब्रो ! दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन
तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी
मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित