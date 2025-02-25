एसियन बिच गेम्स : महिला कबड्डीमा नेपाल सेमिफाइनलमा पराजित, कांस्य पदक पक्का

- चीनको सान्यामा भइरहेको छैटौं एसियन बिच गेम्स २०२६ मा महिला कबड्डी सेमिफाइनलमा श्रीलंकासँग पराजित भएको छ ।
- नेपालले समूह बी का तीनै खेल जितेर समूह विजेता बनेको थियो भने श्रीलंका समूह ए बाट उपविजेता बनेर सेमिफाइनल पुगेको थियो।
- नेपालको कांस्य पदक पक्का भएको नेपाली टिमका सेफ दि मिसन रामकृष्ठ श्रेष्ठ (बोस) जानकारी दिए ।
१३ वैशाख, काठमाडौं । चीनको सान्यामा भइरहेको छैटौं एसियन बिच गेम्स २०२६ मा महिला कबड्डीमा नेपाल सेमिफाइनलमा श्रीलंकासँग पराजित भएको छ ।
आइतबार भएको सेमिफाइनलमा नेपाल श्रीलंकासँग ४६-४३ ले पराजित भएको हो ।
फाइनल पुग्न असफल भएको नेपालको कांस्य पदक भने पक्का भएको नेपाली टोलीका सेफ दि मिसन रामकृष्ण श्रेष्ठ (बोस) जानकारी दिए । बालुवा एकै दिन दुई खेल खेल्दा कठिन भएको श्रेष्ठले बताए ।
समूह बी मा रहेको नेपालले आफ्नो समूहको तीनै खेल जितेर समूह विजेता बन्दै सेमिफाइनल पुगेको थियो । तर श्रीलंका भने तीन टोली मात्र रहेको समूह ए बाट उपविजेता बन्दै सेमिफाइनल पुगेको थियो ।
अखिल नेपाल कबड्डी संघका महासंघका महासचिव अरविन्द झाले नेपालले एकै दिन दुई खेल्दा कठिन भएको श्रीलंकाले दुई दिन रेस्ट पाएर आज एक खेल खेल्दा सहज भएको बताए ।
झाले नेपालले सबै खेल प्रतिस्पर्धात्मक भएको र हरेक दिन खेल्दा अरु विकल्प नभएको बताए ।
नेपाली महिला कबड्डीले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको र नतिजा पनि आइरहेको बताए ।
