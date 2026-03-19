२२औं विश्व केम्पो च्याम्पियनसिपमा नेपाली खेलाडी सहभागी हुने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १३ गते १६:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपालले टर्कीको अन्टालियामा हुने २२औं विश्व केम्पो च्याम्पियनसिपमा १६ जनाको टोलीसहित प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ।
  • नेपाल केम्पो खुकुरी फेडेरेसनको टोली अध्यक्ष पाभेल शाहको नेतृत्वमा सोमबार टर्की प्रस्थान गरेको छ।
  • खेलाडीहरूले विभिन्न तौलसमूह र विधामा प्रतिस्पर्धा गर्दै पदक जितेर देशलाई गौरवान्वित बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

१३ वैशाख, काठमाडौं । नेपालले टर्कीमा हुने आईकेएफ २२ औं विश्व केम्पो च्याम्पियनसिपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ । नेपालका तर्फबाट खेलाडीसहित १६ जना सहभागी हुने भएका छन् ।

सोमबारदेखि टर्कीको अन्टालियामा अप्रिल २६ तारिखसम्म २२औं विश्व केम्पो च्याम्पियनसिप हुँदैछ । उक्त च्याम्पियनसिपमा नेपालको तर्फबाट ६ पुरुष र चार महिला खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।

नेपाल केम्पो खुकुरी फेडेरेसनको टोली सोमबार च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाउन टर्की प्रस्थान गरेको छ । फेडेरेसनका अध्यक्ष पाभेल शाहको नेतृत्वमा नेपाली टोली अन्टालिया प्रस्थान गरेको हो । महिलातर्फ सेमी केम्पो ५० केजी तौलसमूहमा अञ्जना शाही, सेमी केम्पो २२ केजीमा प्रिशा राज्यलक्ष्मी शाह, सेमी केम्पो २५ केजीमा आयरा गौतम र मोनालिशा धामीले सेमी केम्पो ६० केजीमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।

अञ्जनाले काता र सेल्फ डिफेन्स तथा इराले कातामा पनि चुनौती प्रस्तुत गर्ने फेडेरेसनका अध्यक्ष पाभेल शाहले जानकारी दिए । पुरुष सेमी केम्पोतर्रफ सुरेश पराजुलीले ६५ केजी तौलसमूहमा, सुलभ श्रेष्ठले ३० केजीमा र कृदिक्स विक्रम कुँवरले २५ केजी तौलसमूहमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।

दिलमान लामाले २५ केजी फुल केम्पो, काता र सेल्फ डिफेन्स विधामा खेल्नेछन् । यमन पाण्डेले ५० केजी तौलसमूहमा फुल केम्पो, सेमी केम्पो, सबमिसन, सेल्फ डिफेन्स र कातामा गरी पाँच विधामा चुनौती प्रस्तुत गर्ने प्रशिक्षकसमेत रहेकी अञ्जना शाहीले जानकारी दिइन् ।

शिवहरी राईले ५५ केजी तौलसमूहमा सेमी केम्पो र फुल कम्पोमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । उनले काता र सबमिसनमा पनि चुनौती प्रस्तुत गर्नेछन् प्रस्थान कार्यक्रममा अध्यक्ष पाभेल शाहले खेलाडीहरूले आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै पदक जितेर देशलाई गौरवान्वित बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘हाम्रा खेलाडीहरू कडा मेहनत र समर्पणका साथ तयारीमा जुटेका छन् । उनीहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै नेपालको लागि धेरै पदक ल्याउनेछन् भन्नेमा विश्वस्त छौं,’ उनले भने । खेलाडीले पनि राम्रो प्रदर्शन गरेर नेपालको नाम उच्च राख्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

केम्पो च्याम्पियनसिप
होल्डिङ सेन्टरमा थरथर काम्छन् सुकुमवासी, अधिकांशमा 'प्रेसर लो'

आँचल शर्मा अभिनित 'एक मुठ्ठी बादल' को ट्रेलर : विवाह र सम्बन्धबारेको मर्मस्पर्शी कथा

एसियन बिच गेम्स : महिला कबड्डीमा नेपाल सेमिफाइनलमा पराजित, कांस्य पदक पक्का

लैनचौर टिम च्याम्पियन

पुरानाकै कमजोरीले लोकप्रियतावादी उदाए : वर्षमान पुन

संघका समस्याग्रस्त सहकारीबाट पीडितले फिर्ता मागे ४० अर्ब, सरकारले दियो २५ करोड

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना

बालेन ब्रो ! दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

