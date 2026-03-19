रास्वपाले इच्छाशक्तिसहित काम गरे संघीयताका धेरै समस्या समाधान हुन्छ : सापकोटा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १३ गते १७:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटा 'सुबोध'ले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कानूनी अस्पष्टता र तहगत बजेट दोहोरोपनाले समस्या आएको बताए।
  • सापकोटाले संविधानले सबै तहका सरकारलाई स्रोत–साधन उपयोगको अधिकार दिएको भएपनि आवश्यक कानून नबन्दा अन्तरविरोध उत्पन्न भएको उल्लेख गरे।
  • उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा स्थानीय सरकारको बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने र संघीय सरकारले संविधानअनुकूल कानून निर्माणमा अग्रसरता लिनुपर्ने बताए।

१३ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटा ‘सुबोध’ले कानूनी अस्पष्टता र तहगत बजेट दोहोरोपनाका कारण संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सापकोटाले संविधानले सबै तहका सरकारलाई स्रोत–साधन उपयोगको अधिकार दिएको भएपनि त्यसअनुसार आवश्यक कानून नबन्दा अन्तरविरोध उत्पन्न भएको जिकिर गरे ।

‘सबै तहको सरकारलाई आफ्नो प्रकारको स्रोत र साधनहरु प्रयोग गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर कानूनले त्यसको व्यवस्था गरिनसकेका कारण अन्तरविरोधी छ । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार संघीय सरकारले पूर्वाधारको क्षेत्रमा एउटै प्रकार र एउटै चरित्रको बजेट निर्माण गर्छ,’ सापकोटाले भने ।

स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा एउटै प्रकृति र चरित्रको बजेट निर्माण गर्दा प्रभावकारिता घटेको टिप्पणी गरे । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिजस्ता क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने र संविधानअनुकूल कानून निर्माणका लागि संघीय सरकारले अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा स्थानीय सरकारको बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने र संविधानअनुकूलका कानून निर्माणका लागि संघीय सरकारले गर्नुपर्छ । अहिले रास्वपाले झण्डै दुई तिहाइसहित संसदको नेतृत्व गरेको छ । इच्छाशक्तिका साथ काम गर्ने हो भने संघीयतासम्बन्धी धेरै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ,’ उनले भने ।

माधव सापकोटा
सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना

बालेन ब्रो ! दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

