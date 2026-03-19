सप्तरीमा जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते ८:३६

१४ वैशाख, सप्तरी । सप्तरीमा जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट एक वृद्धको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिका वडा नम्बर- ६ मोहनपुर बस्ने ६६ वर्षीय यज्ञश्वर निरौला रहेका छन् ।

आफ्नै बारीमा मकै रुङ्न बसेका उनलाई राति ११: ४५ बजे हात्तीले आक्रमण गर्दा घटनास्थलमै मृत्यु भएको सप्तरी प्रहरीले जनाएको छ ।

मृतक निरौलाको शव आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी पोष्टमार्टमको लागि राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल पठाइएको सप्तरीका प्रहरी प्रबक्ता डिएसपी डम्बरबहादुर पुरीले बताए ।

निरौलाको शव परीक्षण गरीपरिवारको जिम्मा लगाउने तयारी भइरहेको तथा घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको डिएसपी पुरीले जानकारी दिए ।

सप्तरी हात्तीको आक्रमण
सप्तरी कोलेनिकाको जग्गा अतिक्रमण, संरचना हटाइदिन ताकेता गर्दा पनि नगरपालिकाले दिएन चासो  
सप्तरीबाट विद्युत प्राधिकरणका इन्जिनियर १ लाख ४० हजार घुससहित पक्राउ
ललाइ-फकाइ किशोरी बेपत्ता पारेको आरोपमा एक युवक पक्राउ
गाउँपालिका अध्यक्षको छड्के अनुगमन : २५ कर्मचारीको हाजिरीमा रातो
सप्तरीमा घर भएको जग्गालाई ‘नभएको’ सिफारिस, अख्तियारले थाल्यो अनुसन्धान
सप्तरीमा एक महिला आफ्नै घरमा मृत फेला

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’
अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर
निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था
सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो
कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?
कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय
तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित