+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

आर्थिक स्थितिपत्र : पश्चिम एसिया द्वन्द्वले वैदेशिक रोजगारी र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रत्यक्ष जोखिम

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते १७:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अर्थ मन्त्रालयले विश्व भू–राजनीतिक तनाव र मध्यपूर्वको द्वन्द्वले नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक चुनौती थपिने उल्लेख गरेको छ।
  • द्वन्द्वले कच्चा तेलको मूल्य एक महिनामै करिब ६० प्रतिशतले वृद्धि भई आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध र आर्थिक प्रभाव परेको छ।

१४ वैशाख, काठमाडौं । विश्व भू–राजनीतिक तनाव र पश्चिम एसियाको बढ्दो द्वन्द्वले नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक चुनौतीहरू थपिने छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका कारण नेपालको वैदेशिक रोजगारी र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रत्यक्ष जोखिम निम्त्याएको औंल्याएको हो।

पश्चिम एसियाका १५ मुलुकमा कार्यरत करिब १७.५ लाख नेपाली कामदार र रेमिट्यान्सको ३७.४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यस क्षेत्रको अस्थिरताले वैदेशिक रोजगारी र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा जोखिम निम्त्याएको उल्लेख गरेको हो ।

द्वन्द्वका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य एक महिनामै करिब ६० प्रतिशतले वृद्धि भई आन्तरिक मूल्यमा समेत चाप परेको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ ।

रासायनिक मलमा निर्भर नेपाली अर्थतन्त्रलाई पनि द्वन्द्वले थप प्रभावित तुल्याउने औंल्याइएको छ । यस क्षेत्रबाट हुने वस्तु व्यापार (निर्यात २० प्रतिशत र आयात ५ प्रतिशत) तथा पर्यटक आगमन (१.५ प्रतिशत) तुलनात्मक रूपमा कम देखिएको छ । तर दोहा, दुबई र अबुधावी जस्ता प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिटहरू प्रभावित हुँदा समग्र पर्यटन क्षेत्र र वैदेशिक व्यापारमा गम्भीर प्रतिकूल असर पर्ने जोखिम रहेको स्थितिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

 

मध्यपूर्व द्वन्द्व
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अमेरिकाले इरानमाथि जमिनबाट आक्रमण गर्ने तयारी गरिरहेको छ : इरानी सभामुख

अमेरिकाले इरानमाथि जमिनबाट आक्रमण गर्ने तयारी गरिरहेको छ : इरानी सभामुख
एडीबीको प्रतिवेदनः युद्धले रेमिट्यान्समा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रमा संकटको जोखिम

एडीबीको प्रतिवेदनः युद्धले रेमिट्यान्समा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रमा संकटको जोखिम
मध्यपूर्व द्वन्द्वको असर : औषधि महँगिने र अभाव हुने जोखिम

मध्यपूर्व द्वन्द्वको असर : औषधि महँगिने र अभाव हुने जोखिम
इरानद्वारा युद्ध सुरुवातपछिको सबैभन्दा भीषण आक्रमण

इरानद्वारा युद्ध सुरुवातपछिको सबैभन्दा भीषण आक्रमण
कतारमा घरभित्रै बस्न भनियो, क्षेप्यास्त्र आक्रमण विफल पारिएको दाबी

कतारमा घरभित्रै बस्न भनियो, क्षेप्यास्त्र आक्रमण विफल पारिएको दाबी
इरानको खार्ग टापुमा कब्जा चाहन्छन् ट्रम्प, विज्ञ भन्छन्- विश्वयुद्धको खतरा बढ्छ

इरानको खार्ग टापुमा कब्जा चाहन्छन् ट्रम्प, विज्ञ भन्छन्- विश्वयुद्धको खतरा बढ्छ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नगरपालिकाका खरदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने
‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’
बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय
अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर
निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था
सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो
कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित