+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मेलम्चीकाे इन्द्रावती नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा एक किशोरीको मृत्यु, अर्की बेपत्ता

दिउँसो ४ बजे इन्द्रावतीमा पौडी खेल्ने क्रममा वेपत्ता भएका दुई जना किशोरीमध्ये एक जनाको शव फेला परेको छ, अर्की अझै वेपत्ता छन् ।

0Comments
Shares
कपिल कोइराला
२०८३ वैशाख १४ गते २२:२२

१४ वैशाख, काभ्रेपलाञ्चोक । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा इन्द्रावती नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा एक किशोरीको मृत्यु भएको छ । अर्की एक किशोरी बेपत्ता भएकी छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका सूचना अधिकारी डीएसपी जेसी शाहका अनुसार सोमबार दिउँसो ४ बजे इन्द्रावतीमा पौडी खेल्ने क्रममा बेपत्ता भएका दुई जना किशोरीमध्ये एक जनाको शव फेला परेको छ, अर्की अझै बेपत्ता छन् ।

उनका अनुसार बगेकामध्ये मेलम्ची–९ रातमाटेकी १८ वर्षीया अञ्जली गिरीको शव मेलम्चीस्थित बाङे सिमलमुनि फेला परेको छ । अर्की वेपत्ता भएकी किशोरी पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका–६ स्यालेकी १४ वर्षीया अन्जिता ज्योति हुन् ।

बेपत्ता अन्जिताको प्रहरी र स्थानीयवासीको संयुक्त टोलीले खोजी कार्य जारी राखेको छ । दुवै जना किशोरी काठमाडौं बसेर पढ्दै गरेका र बिदा मनाउन मेलम्ची आफन्तको घरमा गएको प्रहरीले जनाएको छ ।

स्थानीय प्रशासनले वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा नदी तथा खोलामा पौडी खेल्दा विशेष सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।

इन्द्रावती नदी मेलम्ची
लेखक
कपिल कोइराला

कोइराला काभ्रेमा रहेर पत्रकारिता गर्छन् । 

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने
सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज
‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’
बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय
अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर
निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था
सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित