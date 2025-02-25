पहेंलो कार्डसम्बन्धी नियम परिवर्तन गर्दै फिफा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- फिफाले आगामी विश्वकपका लागि पहेंलो कार्डको नियम परिवर्तन गर्दै समूह र क्वार्टरफाइनलपछि कार्ड रिसेट गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
- हाल दुई पहेंलो कार्ड पाएपछि खेलाडी निलम्बन हुने नियम यथावत राख्दै नयाँ नियमले सेमिफाइनल जस्ता महत्वपूर्ण खेल गुमाउने जोखिम कम गर्नेछ।
- फिफा काउन्सिलको भ्यानकुभर बैठकमा यो प्रस्ताव छलफलका लागि एजेन्डामा राखिएको छ।
१५ वैशाख, काठमाडौं । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले आगामी विश्वकपका लागि पहेंलो कार्डसम्बन्धी नियम परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ ।
बीबीसी स्पोर्ट्सका अनुसार फिफाले ‘यलो कार्ड एम्नेस्टी’ (माफी) को दायरा विस्तार गर्दै समूह चरणपछि मात्रै होइन, क्वार्टरफाइनलपछिका खेलहरूमा पनि पहेंलो कार्डको संख्या रिसेट गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
हालको नियमअनुसार खेलाडीले लगातार दुई पहेंलो कार्ड पाएमा निलम्बन भोग्नुपर्ने हुन्छ, जसका कारण टोली क्वार्टरफाइनलसम्म पुग्दा खेलाडीहरू निलम्बनको जोखिममा रहन्छन् ।
आगामी विश्वकप ३२ टोलीबाट बढाएर ४८ टोलीको हुने भएकाले खेल संख्या पनि बढ्नेछ । यस्तो अवस्थामा धेरै खेलाडीहरू महत्वपूर्ण चरणमा निलम्बनमा पर्ने सम्भावना बढ्ने भएकाले फिफाले नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको हो ।
प्रस्तावअनुसार दुई पहेंलो कार्ड पाएपछि निलम्बनको नियम भने यथावत रहनेछ, तर समूह चरणपछि र क्वार्टरफाइनलपछि कार्ड रिसेट गरिनेछ । यसले खेलाडीहरूलाई सेमिफाइनल जस्ता महत्वपूर्ण खेल गुमाउनुपर्ने जोखिम कम गर्ने विश्वास गरिएको छ।
यो विषय क्यानडाको भ्यानकुभरमा मंगलबार बस्ने फिफा काउन्सिल बैठकमा छलफलका लागि एजेन्डामा राखिएको छ ।
