यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत हुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ।
- यस आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
- गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत रहेर अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब पुगेको थियो।
१५ वैशाख, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत हुने भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यस आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब पुग्ने अनुमान छ ।
गत आर्थिक वर्षमा ४.६१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर रहेर अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब पुगेको थियो ।
कार्यालयले चालु आवका ६–८ महिनाका रियल डेटा र बाँकी चार महिनाको अनुमानका आधारमा आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान सार्वजनिक गरेको हो ।
समूहअनुसार वृद्धि
