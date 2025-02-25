आईसीसी वुमेन्स च्यालेन्ज ट्रफीमा नेपालको तेस्रो जित

- नेपाली महिला क्रिकेट टोलीले आईसीसी वुमेन्स च्यालेन्ज ट्रफीमा रुवान्डालाई ३८ रनले पराजित गरी तेस्रो जित हासिल गरेको छ।
- मनिषा उपाध्यायले ४ ओभरमा १० रन दिएर ४ विकेट लिए भने कप्तान इन्दु बर्माले सर्वाधिक ३३ रन बनाएर अविजित रहिन्।
- नेपालले ६ खेलमा ६ अंक जोडेको छ र इटाली तथा भानुआतुसँग खेल्न बाँकी छ।
१५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली महिला क्रिकेट टोलीले आईसीसी वुमेन्स च्यालेन्स ट्रफीमा तेस्रो जित हासिल गरेको छ । मंगलबार भएको खेलमा नेपालले आयोजक रुवान्डालाई ३८ रनले पराजित गरेको हो ।
नेपालले दिएको १०४ रनको लक्ष्य पछ्याएको रुवान्डा १७.४ ओभरमा ६५ रनमा अलआउट भयो । म्यारी बिमेन्यीमानाले सर्वाधिक १९ रन बनाइन् ।
नेपालका लागि मनिषा उपाध्यायले ४ ओभरमा १० रन दिएर ४ विकेट लिइन् । कविता कुँवर, रचना चौधरी र रिया शर्माले २-२ विकेट लिइन् ।
टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १०३ रन बनाएको थियो । कप्तान इन्दु बर्माले सर्वाधिक ३३ रन बनाएर अविजित रहिन् । कविता कुँवरले २४ तथा रुबिना क्षेत्रीले ११ रन बनाए । अन्यले दोहोरो अंकमा रन बनाउन भने सकेनन् ।
रुवान्डाका लागि हेनरित इसिम्वेले ३ विकेट लिइन् भने म्यारी बिमेन्यीमानाले २ विकेट लिइन् । बेलिसे मुरीकातेते र रोसिन इरेराले १-१ विकेट लिए ।
नेपालले यसअघि पनि रुवान्डालाई हराएको थियो । अमेरिकासँग दुई खेलमा पराजित भइसकेको नेपालले इटालीलाई हराउँदा भानुआतुसँग पराजित भएको छ ।
नेपालले ६ खेलमा ६ अंक जोडेको छ । अब नेपालले इटाली र भानुआतुसँग खेल्न बाँकी छ ।
