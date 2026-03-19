सिरहामा टिपरको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१५ वैशाख, सिरहा । सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–६ धमनी मन्दिर नजिक पूर्व–पश्चिम लोकमार्गमा टिपरको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु भएको छ ।
मंगलबार बिहान करिब १० बजे गोलबजारबाट लहानतर्फ जाँदै गरेको ना १ क ९२२८ नम्बरको टिपरले सोही दिशामा पैदल हिँडिरहेका उदयपुर कटारी नगरपालिका–१ निवासी करिब ५० वर्षीय समजित राईलाई ठक्कर दिएको थियो ।
टिपरको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका राईको पेट तथा दुवै हातमा चोट लागेको थियो । उनलाई तत्काल उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल लहान पुर्याइए पनि बिहान ११:२५ बजे चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रवक्ता एवं डीएसपी रमेशबहादुर पालका अनुसार टिपर र चालक धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–७ निवासी ४६ वर्षीय प्रविन सिंह क्षेत्रीलाई नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिए।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4