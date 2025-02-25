पीएम कप एनभीए भलिबल लिगमा हेल्प नेपालको लगातार चौथो जित

१५ वैशाख, काठमाडौं । हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लबले रेडबुल दशौं पीएम कप एनभीए लिग महिला तथा पुरुष भलिबल लिग २०८३ अन्तर्गत पुरुषतर्फ लगातार चौथो जित हात पारेको छ ।
मंगलबार त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशाला कभर्डहलमा भएको खेलमा हेल्प नेपालले विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लबलाई ३-१ सेटमा हरायो ।
हेल्प नेपालले एपीएफलाई २५-१५, २३-२५, २५-१३, २५-१४ ले पराजित गरेको हो । लगातार चार खेल जितेर अपराजित रहेको हेल्प नेपालले १२ अंक जोडेको छ । एपीएफको भने यो लगातार चौथो हार हो ।
यस्तै पुरुषतर्फ खिल्जी युवा क्लबले पहिलो जित हात पारेको छ । खिल्जीले कोशी प्रदेशलाई २५-१९, २५-२०, २६-२४ ले हरायो । खिल्जीले पाँचौं खेलमा आएर पहिलो जित सहित ३ अंक जोडेको हो ।
