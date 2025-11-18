तिलोत्तमा नगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्यायो सुपथ औषधि पसल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले सहुलियत दरमा औषधि उपलब्ध गराउन सुलभ फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याएको छ।
- फार्मेसीमा सेवाग्राहीले औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्यमा २५.१० प्रतिशत छुट पाउनेछन्।
- नगरपालिकाले फार्मेसीका लागि बुट्स मेडिको प्रालिसँग ५ वर्षे सम्झौता गरेको छ र आगामी वर्ष प्याथोलोजी सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीमा छ।
१६ वैशाख, बुटवल । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले सहुलियत दरमा औषधि उपलब्ध गराउन औषधि पसल (सुलभ फार्मेसी ) सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
तिलोत्तमाको वडा नम्बर–५ मणिग्राममा सञ्चालित फार्मेसीको बुधबार नगरप्रमुख रामकृष्ण खाँणले उदघाटन गरेका हुन् ।
फार्मेसीमा तिलोत्तमा नगरपालिका सँगै जुनसुकै ठाउँका सेवाग्राहीले औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) मा २५.१० छुट पाउनेछन् ।
पालिकाद्धारा सञ्चालित औषधि पसल देशभरिका पालिकाहरूका लागि नमुना उदाहरण बन्ने प्रमुख खाँणले दाबी गरे ।
नगर प्रमुख खाँणले आउँदो वर्षदेखि पालिकाले प्याथोलोजी सेवा पनि सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको बताए ।
नगरपालिकाले सेवाग्राहीलाई सहुलियत दिन सञ्चालनमा ल्याएको फार्मेसीका लागि बुट्स मेडिको प्रालिसँग ५ वर्षे सम्झौता गरेको छ ।
सम्झौता अनुसार फार्मेसी रहेको घरभाडा नगरपालिकाले वार्षिक २ लाख ५० हजार तिरिदिने छ भने, अन्य सबै छुट सेवा मेडिकोले उपलब्ध गराउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खुमलाल भुसालले बताए । फार्मेसीमा सबै देश र कम्पनीका औषधि उपलब्ध हुनेछन ।
नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य सुरेन्द्र श्रीले दीर्घरोगी र नियमित औषधि सेवा गर्ने बिरामीलाई जोड दिए फार्मेसीको अवधारणा पालिकाले अघि सारेको बताए । यसले बजारका फार्मेसीबाट महँगो मूल्यमा औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता हटाउन यसले सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ ।
