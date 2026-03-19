१७ वैशाख, धनगढी । धनगढीमा करेन्ट लागेर महिलाको मृत्यु भएको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिका-३ विशालनगर बस्ने ३० वर्षीया नन्दकला बिकको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
बिकलाई बुधबार साँझ आफ्नै घर अगाडि नल्काबाट पानी तान्ने मोटर सञ्चालन गर्ने क्रममा करेन्ट लागेको थियो ।
गम्भीर अवस्थामा उनलाई उपचारका लागि माया मेट्रो अस्पताल लगिएको थियो तर अस्पतालमा चिकित्सकले चेकजाँच गर्दा मृत घोषणा गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
उनको शव परीक्षणका लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा राखिएको छ ।
