+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

के हो धनगढीमा महेश बस्नेत कुटिएको भन्दै भाइरल भएको भिडियोको तथ्य ?

हाम्रो तथ्य जाँचले भाइरल भिडियो दुई महिनाअघिको पुरानो रहेको भेटियो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २४ गते १८:३२

फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावका लागि भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का एमाले उम्मेदवार एवम् एमाले सचिव महेश बस्नेतले धनगढीमा कुटाइ खाएको दावीसहितको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ।

तर हाम्रो तथ्य जाँचले भाइरल भिडियो दुई महिनाअघिको पुरानो रहेको भेटियो भने दावी गरिए जस्तो बस्नेत न भिडियोमा कतै देखिएका छन् न कुटाइ खाएको पुष्टि हुने कुनै आधार नै छ।

के हो दावी ?

६४ हजार फलोअर्स रहेको दीपक नाम गरेका फेसबुक प्रयोगकर्ताले शुक्रबार (२०२६ को फेब्रुअरी ६) मा अपलोड गरेको २३ सेकेन्डको एउटा भिडियोमा महेश बस्नेत धनगढीमा कुटिएको दावी छ।

भिडियोमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच धकेलाधकेल भएको देखिन्छ। धकेलाधकेलको दृश्य सकिने बित्तिकै दाबी गरिएको छ- ‘धनगढीमा महेश बस्नेत भोगटेले खानु गोदाई खाएछ….’

भिडियोमा नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघको झण्डा देखिन्छ। दावी गरिए जसरी दृश्यमा महेश बस्नेत भने कतै पनि देखिँदैनन्। यो तथ्य जाँच गर्ने समयसम्म भिडियोमा ६० हजार वटा रियाक्सन छन् भने ३ हजार वटा कमेन्ट र ६६० पटक सेयर गरिएको छ। भिडियो १६ लाख पटक हेरिसकिएको छ।

हेर्नुहोस् दीपक नाम गरेका फेसबुक प्रयोगकर्ताले सार्वजनिक गरेको भिडिओको स्क्रिन रेकर्ड–

ओरिजिनल भिडिओको लिंक यहाँ छ भने अर्काइभ लिंक यहाँ छ ।

के हो तथ्य ?

यो भिडिओको तथ्य जाँच गर्नका लागि भिडिओबाट एउटा फ्रेम निकालेर गुगल रिभर्स इमेज सर्च गर्दा हामी दिनेश खबरको आधिकारिक फेसबुक पेजमा पुग्यौँ जहाँ सन् २०२५ को नोभेम्बर २६ मा धनगढीमा जेनजीले गरेको शान्तिपूर्ण विरोधमा युवा स‌ंघले आक्रमण गरेको दावीसहितको ४ मिनेट ४४ सेकेन्डको भिडियो पोष्ट भएको छ। दिनेश खबरको भिडियोको १ मिनेटपछिको दृश्यसँग अहि‍ले भाइरल भइरहेको भिडियो मिलेको देखियो।

हेर्नुहोस् दिनेश खबरले सार्वजनिक गरेको भिडियोको स्क्रिनसट

भिडिओको ओरिजिनल लिंक यहाँ छ भने अर्काइभ लिंक यहाँ छ ।

यही दिन धनगढीमा के भएको हो भनेर खोज्ने क्रममा शिलापत्रको समाचार भेटियो।

समाचारमा जेनजी युवाले प्रदर्शन गरेको ४ घण्टापछि २ बजे महेश बस्नेत धनगढी विमानस्थल पुगेको, स्वागतका लागि एमालेका नेता-कार्यकर्ताहरु विमानस्थलमै पुगेको, जेनजी युवाहरुले नाराबाजीसहित प्रदर्शन जारी राखेको र एमालेका कार्यकर्ताले प्रहरीको घेरा तोड्दै जेनजीको नाराबाजी दबाएको दाबी गरिएको छ। समाचारसँगै शिलापत्रले प्रहरीसँग भएको धकेलाधकेलको तस्बिर पनि पोष्ट गरेको छ ।

शिलापत्रको समाचारको ओरिजिनल लिंक यहाँ छ भने अर्काइभ लिंक यहाँ छ

धनगढीमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका जेनजीमाथि युवा संघका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेको भनेर नयाँ पत्रिकाले पनि त्यही दिन समाचार प्रकाशित गरेको भेटियो। एमाले नेता महेश बस्नेतलाई मोटरसाइकल स्कर्टिङ गरिरहेका युवा संघका कार्यकर्ताले प्रहरीकै अगाडि जेन-जी युवामाथि कुटपिट गरेको समाचारमा उल्लेख छ।

युवा संघका कार्यकर्ताको कुटपीटबाट जेन-जी अगुवा सरिता जोशीको हातमा र हेलमेट प्रहार गर्दा अर्का युवा गोपाल बोहराको गर्धन पछाडि चोट लागेको समाचारमा दावी गरिएको छ।

नयाँ पत्रिकाको ओरिजिनल लिंक यहाँ छ भने अर्काइभ लिंक यहाँ छ ।

तथ्य जाँच

दावी : महेश बस्नेतमाथि धनगढीमा कुटपीट भएको दावीसहितको भिडियो।

दावीकर्ता : दीपक नाम गरेका फेसबुक प्रयोगकर्ता।

तथ्य : भ्रामक सूचना। भाइरल भिडियोमा कतै पनि महेश बस्नेतलाई देख्न सकिँदैन। भिडियो गएको मंसिर १० गते धनगढीमा एमाले नेता बस्नेतलाई मोटरसाइकल स्कर्टिङ गरिरहेका युवा संघका कार्यकर्ताले प्रहरीको घेरा तोड्दै गर्दाको दिनेशखबरले पोस्ट गरेको भिडियोसँग मिल्छ। सोही भिडियोलाई तोडमोड गरेर महेश बस्नेतमाथि कुटपीट भएको भनेर भ्रम फैलाएको देखिन्छ। भिडियोमा दावी गरिए अनुसार महेश बस्नेतमाथि कुटपिट भएको नभई नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचार अनुसार उल्टै जेनजी अगुवा कुटिएका थिए।

(अनलाइनखबर र नेपालफ्याक्टचेकको सहकार्य)

धनगढी प्रतिनिधिसभा सदस्य भिडियो महेश बस्नेत
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

धनगढीमा श्रीमान्‌को कुटपिटबाट महिलाको मृत्यु

धनगढीमा श्रीमान्‌को कुटपिटबाट महिलाको मृत्यु
पर्यटन फोटो पत्रकारिता तालिमको दोस्रो संस्करण धनगढीमा सुरु

पर्यटन फोटो पत्रकारिता तालिमको दोस्रो संस्करण धनगढीमा सुरु
धनगढीमा एमालेको जनसभा (तस्वीरहरू)

धनगढीमा एमालेको जनसभा (तस्वीरहरू)
दुई दिनदेखि बेपत्ता धनगढीका कम्प्युटर व्यवसायी धामी मृत भेटिए

दुई दिनदेखि बेपत्ता धनगढीका कम्प्युटर व्यवसायी धामी मृत भेटिए
धनगढीका निजी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित, श्रमको सम्मान गर्नुपर्ने माग

धनगढीका निजी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित, श्रमको सम्मान गर्नुपर्ने माग
धनगढीमा बेपत्ता बालिका मृत फेला

धनगढीमा बेपत्ता बालिका मृत फेला

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories
बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

11 Stories
महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

12 Stories
दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories
टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक कुरा

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक कुरा

15 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित