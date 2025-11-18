+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

Nepal Women

68/9 (13.5)
Scotland Women va Nepal Women vs

Scotland Women

140/10(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Scotland won by 72 runs

Nepal Women

68/9(13.5)
vs

Scotland Women

140/10(20)
WC Series
Nepal Women
68/9 (13.5)
VS
Scotland won by 72 runs
Won Scotland Women
140/10 (20)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

धनगढीमा श्रीमान्‌को कुटपिटबाट महिलाको मृत्यु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १२ गते १३:५४

१२ माघ, धनगढी । कैलालीमा श्रीमान्‌को कुटपिटबाट महिलाको मृत्यु भएको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिका–८ घर भएर धनगढी–१३ को राजपुरमा डेरा गरी बस्ने सतिङ दाहालले घरायसी विवादमा  श्रीमती ३० वर्षीया हिरा दाहाललाई कुटपिट गरेर सोमबार गम्भीर घाइते बनाएका थिए ।

घाइते दाहाललाई उपचारका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी लगिएको थियोे तर उनको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

श्रीमतीको मृत्यु भएपछि उनका श्रीमान् सतिङलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको छ ।

उनलाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ । उनको शव परीक्षणका लागि प्रादेशिक अस्पतालमै राखिएको छ ।

धनगढी मृत्यु
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पर्यटन फोटो पत्रकारिता तालिमको दोस्रो संस्करण धनगढीमा सुरु

पर्यटन फोटो पत्रकारिता तालिमको दोस्रो संस्करण धनगढीमा सुरु
धनगढीमा एमालेको जनसभा (तस्वीरहरू)

धनगढीमा एमालेको जनसभा (तस्वीरहरू)
दुई दिनदेखि बेपत्ता धनगढीका कम्प्युटर व्यवसायी धामी मृत भेटिए

दुई दिनदेखि बेपत्ता धनगढीका कम्प्युटर व्यवसायी धामी मृत भेटिए
धनगढीका निजी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित, श्रमको सम्मान गर्नुपर्ने माग

धनगढीका निजी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित, श्रमको सम्मान गर्नुपर्ने माग
धनगढीमा बेपत्ता बालिका मृत फेला

धनगढीमा बेपत्ता बालिका मृत फेला
धनगढीमा पनि जेनजीको प्रदर्शन नियन्त्रण बाहिर, दर्जनौं सरकारी कार्यालयमा आगजनी

धनगढीमा पनि जेनजीको प्रदर्शन नियन्त्रण बाहिर, दर्जनौं सरकारी कार्यालयमा आगजनी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories
कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित