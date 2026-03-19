भव्य सेटसहित ‘कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स’ को च्याप्टर २ सुरु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १७ गते १३:४२

  • मंगलबारबाट 'कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स' च्याप्टर २ को प्रसारण सुरु भएको छ।
  • दोस्रो च्याप्टरको ५४ औं एपिसोडमा फिल्म 'मालती मंगले' टोली अतिथि बनेर सहभागी भएको थियो।
  • प्रभात लामाले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका सुधन गुरुङको व्यंग्यात्मक क्यारिकेचर प्रस्तुत गरेका थिए।

काठमाडौं । हाँस्य टिभी शो ‘कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स’ च्याप्टर २ को प्रसारण सुरु भएको छ । मंगलबार राती प्रसारित एपिसोड हेर्दा दर्शकले नयाँ र भव्य सेट डिजाइनको शैली देख्न पाउँछन् ।

बस्ने सोफादेखि सेटलाई अझै ‘कलरफुल’ तुल्याइएको छ । प्रस्तुतिकरणमा पनि नयाँपन महसुस देख्न सकिन्छ ।

५४ औं एपिसोड अर्थात, दोस्रो च्याप्टरको मंगलबार प्रसारित एपिसोड पनि रोमाञ्चक रह्यो । रामकृष्ण ढकाल, विजय बराल, वर्षा राउतसहित फिल्म ‘मालती मंगले’को टोली अतिथि बनेर शोमा पुगेको थियो ।

शोमा कलाकारले समसामयिक राजनीति, समाज र व्यक्ति जीवनका किस्सामाथि ब्यंग्य गर्दै रमाइलो पस्किए । पवन भट्टराईले फिल्म ‘कबड्डी’को पात्र बिके बनेर दर्शकलाई मनोरञ्जन दिए ।

उक्त फिल्ममा बिके पात्र विजयले निर्वाह गरेका थिए । दर्शकमाझ यो चरित्र लोकप्रिय छँदैछ ।

‘भर्सटाइल एक्टर’ प्रभात लामाले हालै गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका सुधन गुरुङ बनेर व्यंग्य कसे । ‘सुदन गड्याङगुडुङ’ पात्रको रुपमा उनले सुधनको हाउभाउमा चोटिलो प्रहार गरे ।

आफूलाई हरेक पात्रमा उभ्याउन सक्ने क्षमता बोकेका प्रभातको पछिल्लो एपिसोडको प्रस्तुति दमदार देखिन्थ्यो । पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा एकाएक उदाएका सुधनको यो क्यारिकेचर मनोरञ्जनक र उत्तिकै अर्थपूर्ण पनि देखिन्थ्यो ।

पछिल्लो एपिसोडमा घरबेटी बाको रोलमा भरतमणी पौड्याल, सुमन कोइराला माइकल, कैलाश कार्की जड्याहाँको भूमिकामा देखिएका थिए । ‘मालती मंगले’ अभिनेता बनेका मेक्सम गौडेल अतिथि बनेर बसेका थिए ।

कर्मासिंह लामा चाहिँ शकुन्तला र पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको भूमिकामा प्रस्तुत भए । पछिल्लो समय कर्माले विविध चरित्रमार्फत दर्शकको मन जितिरहेका छन् ।

‘कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स’ हिमालय टिभीबाट हरेक मंगलबार राती ९ बजे प्रसारण हुन्छ ।

कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स
महेश बस्नेतलाई गेस्ट बोलाउँदा धम्की आएपछि कानुनी उपचार खोज्ने भण्डारीको चेतावनी

महेश बस्नेतलाई गेस्ट बोलाउँदा धम्की आएपछि कानुनी उपचार खोज्ने भण्डारीको चेतावनी
फिल्म निर्माणमा ‘कमेडी च्याम्पियन’ टिम र ओएसआरबीच सहकार्य हुने

फिल्म निर्माणमा ‘कमेडी च्याम्पियन’ टिम र ओएसआरबीच सहकार्य हुने
‘कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स’ का ५ एपिसोड अस्ट्रेलियाबाट ‘लाइभ’ हुने

‘कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स’ का ५ एपिसोड अस्ट्रेलियाबाट ‘लाइभ’ हुने
‘हाँस्छ अमेरिका’ टूर लिएर अमेरिका उडे ५ कमेडियन

‘हाँस्छ अमेरिका’ टूर लिएर अमेरिका उडे ५ कमेडियन
पारस र घरबेटी बापछि ‘कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स’ मा भरतमणीको नयाँ अवतार

पारस र घरबेटी बापछि ‘कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स’ मा भरतमणीको नयाँ अवतार

दबाबमा राष्ट्रपति

दबाबमा राष्ट्रपति
उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन

उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन
सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न

सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न
संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?

संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?
सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?

सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?
सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?
नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

