‘कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स’ का ५ एपिसोड अस्ट्रेलियाबाट ‘लाइभ’ हुने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २६ गते १३:११

  • कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्सका कम्तीमा ५ एपिसोड अस्ट्रेलियाबाट लाइभ प्रसारण हुने भएका छन्।
  • निर्माता विशाल भण्डारीका अनुसार ३५ जनाको टिम अस्ट्रेलिया जाने र भब्य सेट निर्माण गरिनेछ।
  • कार्यक्रमका ४ वटा शोका टिकट बिक्री भइसकेको र दर्शकको उच्च मागका कारण आयोजना गर्न लागिएको छ।

काठमाडौं । लोकप्रिय टिभी कार्यक्रम ‘कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स’ का कम्तीमा ५ एपिसोड अस्ट्रेलियाबाट ‘लाइभ’ हुने भएका छन् । निर्माताले आउँदो बैशाखदेखि दशैंसम्म विभिन्न अस्ट्रेलियाली सहरबाट ती एपिसोड प्रसारण हुने बताएका छन् ।

निर्माता तथा निर्देशक विशाल भण्डारीका अनुसार कम्तीमा ५ देखि अधिकतम ७ वटा एपिसोड उतैबाट प्रसारण हुने गरि एक कम्पनीसँग लिखित सहमति भएको छ । ‘विभिन्न कारणले अहिल्यै उक्त आयोजक संस्थाको नाम खुलाउन मिल्दैन । चाँडै यसबारे पनि जानकारी दिन्छौं’ भण्डारीले भने ।

चाँडै आयोजना स्थल र मितिको घोषणा हुने उनले जनाए । हिमालय टिभीबाट प्रसारण हुँदै यो कार्यक्रमका अहिलेसम्म ४४ एपिसोड प्रसारण भैसकेका छन् ।

भेन्यू तय भएका ठाउँमा नेपालको जस्तै भब्य सेट निर्माण हुने, त्यही छायांकन गरेर प्रसारण गर्ने तयारी छ । स्याटेलाइट उपलब्ध हुने ठाउँमा भने सिधै प्रसारण हुने भण्डारीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार भब्य तरिकाले कार्यक्रम गर्नुपर्ने भएकाले नेपालको जस्तै सेट बनाउन समय लाग्ने र ठूलै पैसा खर्च हुने बताइएको छ ।

‘कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स लाइभ फ्रम अस्ट्रेलिया’ नाम राखिएको शोका लागि नेपालका कार्यक्रमसँग सम्बद्ध ३५ जनाको टिम अस्ट्रेलिया जानेछन् ।

‘त्यताबाट दर्शकको उच्च माग भएकाले हामीले इभेन्टको रुपमा अस्ट्रेलियामा कार्यक्रम गर्न लागेका हौं’ भण्डारीले भने, ‘दर्शकको इच्छा पनि धेरै देखिएको छ ।’ उनका अनुसार, लाइभ दर्शकको टिकट बिक्री भने चाँडै खुलाउने तयारी छ ।

यसअघि द भ्वाइस अफ नेपाल र नेपाल आइडलले रियालिटी शोको संरचनाको खाडी मुलुक कतारमा यस्तो कार्यक्रम गरिसकेका छन् । तर, ५ भन्दा धेरै एपिसोड छायांकन अर्थात लाइभ भएर आउन लागेको यो पहिलोपटक हुने बताइएको छ । कमेडी कार्यक्रम ‘कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स’ प्रत्येक मंगलबार हिमालय टिभीबाट प्रसारण हुने गर्छ ।

कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स
‘हाँस्छ अमेरिका’ टूर लिएर अमेरिका उडे ५ कमेडियन

पारस र घरबेटी बापछि ‘कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स’ मा भरतमणीको नयाँ अवतार

‘कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स’को अध्यक्षमा माग्ने बुढा, दीपाश्रीको ठाउँमा आए

‘कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स’ले ल्यायो जेनजी शहीदप्रति समर्पित विशेष एपिसोड

सोसल मिडिया बन्दको विरोधमा ‘कमेडी नाइट् विथ च्यापिन्यन्स’ : शो अस्ट्रेलियाबाट अपलोड हुने

