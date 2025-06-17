+
सोसल मिडिया बन्दको विरोधमा ‘कमेडी नाइट् विथ च्यापिन्यन्स’ : शो अस्ट्रेलियाबाट अपलोड हुने

२०८२ भदौ २२ गते १५:११

  • सरकारले सामाजिक संजाल बन्द गर्ने कदमको विरोधमा 'कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स'ले अस्ट्रेलियाबाट एपिसोड युट्युबमा अपलोड गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • निर्देशक विशाल भण्डारीले सरकारको कदमलाई निरकुशता भनेका छन् र जेन-जी आन्दोलनमा शोका कमेडियनहरू सहभागी हुने जानकारी दिएका छन्।
  • 'कमेडी दरबार' टिभी रियालिटी शोले पनि शुक्रबारदेखि प्रसारित कार्यक्रम विदेशबाटै अपलोड गर्ने जनाएको छ।

काठमाडौं । सामाजिक संजाल बन्द गर्ने सरकारी कदमको लोकप्रिय टिभी शो ‘कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स’ले सांकेतिक प्रतिवाद गर्ने भएको छ ।

शोले विदेशबाटै एपिसोडलाई युट्युबमा अपलोड गर्ने जनाएको छ । शुक्रबारदेखि प्रसारण हुने शो अस्ट्रेलियाबाट अपलोड गरिने निर्माता तथा निर्देशक विशाल भण्डारीले जनाए ।

‘सरकारको कदमको सांकेतिक प्रतिवाद हामीले विदेशबाटै शो अपलोड गरेर गर्दैछौं । यो सिम्बोलिक विरोध हो’ उनले भने ।

‘सरकार निरकुंशतातिर अघि बढेको गन्ध आइरहेको छ । यसलाई सशक्त प्रतिवाद गर्न जरुरी छ’ भण्डारीले भने । उनले सोमबारदेखि काठमाडौंमा सुरु हुने जेन-जीको आन्दोलनमा पनि शोको ऐक्यबद्धता रहेको बताए ।

उनले उक्त आन्दोलनमा शोका कमेडियनहरू सहभागी हुने बताए । ‘सरकारको कदमले जनताले विरोध गर्नुभएको छ । यसले कन्टेन्ट क्रिएटरको दैनिक जीवनलाई असर पारेको छ’ उनले भने ।

नागरिककको व्यवसायिक गतिविधिलाई ध्यान नदिइकन सरकारले हचुवामा निर्णय गरेको भण्डारीको भनाइ छ ।

यसैबीच, अर्को टिभी रियालिटी शो ‘कमेडी दरबार’ले पनि शुक्रबार प्रसारित शो विदेशबाटै अपलोड गरेको छ ।

