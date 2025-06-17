पारस र घरबेटी बापछि ‘कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स’ मा भरतमणीको नयाँ अवतार

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- भरतमणी पौड्यालले 'कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स' को ३६ औं भागमा लागूऔषध कूलतले बिग्रिएको युवकको भूमिका निभाएका छन्।
- कार्यक्रममा पत्रकार टीकाराम यात्री र रियालिटी शो निर्देशक अमनप्रताप अधिकारीसँग हाँस्यब्यंग्यपूर्ण भलाकुसारी गरिएको थियो।
- शोको टोलीले 'हाँस्छ अमेरिका' कार्यक्रम लिएर चाँडै अमेरिका भ्रमणमा निस्कने तयारी गरेको छ।
काठमाडौं । भरतमणी पौड्याल तन्नेरी पुस्तामा रुचाइएका कमेडियन हुन् । चाहे पूर्वयुवराज पारसको भूमिकामा दमदार अभिनय, चाहे घरबेटी बाको भूमिका, आफूलाई भिन्न चरित्रमा जीवन्त तुल्याउन सक्नु उनको खुबी हो ।
‘कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स’ को मंगलबार प्रसारित ३६ औं भागमा दर्शकले उनलाई भिन्न अवतारमा हेर्न पाउँछन् । उनी यसपटक लागूऔषध कूलतले बिग्रिएको युवकको रोलमा देखिएका छन् ।
जट्टाधारी डेडलक कपाल, पहेँलो हेडब्यान्ड, मेटालिक अवतारमा उनी देखिएका छन् । पछिल्लो समय घरबेटीको भूमिकामा देखिँदै आएका भरतमणीलाई दर्शकले भिन्न शैलीमा देख्न पाउँछन् ।
यो भागमा उनले अतिथिहरू पत्रकार टीकाराम यात्री र रियालिटी शो निर्देशक अमनप्रताप अधिकारीसँग हाँस्यब्यंग्यपूर्ण भलाकुसारी गरिरहेको देखिन्छ । उनले अतिथिलाई आफ्नै पारामा रोस्ट गरेका छन् ।
उक्त भागमा अन्य कलाकारले समसामयिक विभिन्न राजनीतिक व्यक्तिको भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गरेका थिए । ‘कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स’ हिमालय टिभीमा प्रत्येक मंगलबार राती ९ बजेदेखि प्रसारण हुँदै आएको छ ।
शोको टोली ‘हाँस्छ अमेरिका’ कार्यक्रम लिएर चाँडै अमेरिका भ्रमणमा निस्किने तयारीमा छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4