+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

काठमान्डु गोर्खाज 2025

0/0
लुम्बिनी लायन्स 2025 va काठमान्डु गोर्खाज 2025 vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

काठमान्डु गोर्खाज 2025

0/0
vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0
WC Series
काठमान्डु गोर्खाज 2025
0/0
VS
लुम्बिनी लायन्स 2025
0/0
16:00
Comments
Shares

पारस र घरबेटी बापछि ‘कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स’ मा भरतमणीको नयाँ अवतार

‘कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स’ को मंगलबार प्रसारित ३६ औं भागमा दर्शकले उनलाई भिन्न अवतारमा हेर्न पाउँछन् । उनी यसपटक लागूऔषध कूलतले बिग्रिएको युवकको रोलमा देखिएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २४ गते १५:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भरतमणी पौड्यालले 'कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स' को ३६ औं भागमा लागूऔषध कूलतले बिग्रिएको युवकको भूमिका निभाएका छन्।
  • कार्यक्रममा पत्रकार टीकाराम यात्री र रियालिटी शो निर्देशक अमनप्रताप अधिकारीसँग हाँस्यब्यंग्यपूर्ण भलाकुसारी गरिएको थियो।
  • शोको टोलीले 'हाँस्छ अमेरिका' कार्यक्रम लिएर चाँडै अमेरिका भ्रमणमा निस्कने तयारी गरेको छ।

काठमाडौं । भरतमणी पौड्याल तन्नेरी पुस्तामा रुचाइएका कमेडियन हुन् । चाहे पूर्वयुवराज पारसको भूमिकामा दमदार अभिनय, चाहे घरबेटी बाको भूमिका, आफूलाई भिन्न चरित्रमा जीवन्त तुल्याउन सक्नु उनको खुबी हो ।

‘कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स’ को मंगलबार प्रसारित ३६ औं भागमा दर्शकले उनलाई भिन्न अवतारमा हेर्न पाउँछन् । उनी यसपटक लागूऔषध कूलतले बिग्रिएको युवकको रोलमा देखिएका छन् ।

जट्टाधारी डेडलक कपाल, पहेँलो हेडब्यान्ड, मेटालिक अवतारमा उनी देखिएका छन् । पछिल्लो समय घरबेटीको भूमिकामा देखिँदै आएका भरतमणीलाई दर्शकले भिन्न शैलीमा देख्न पाउँछन् ।

यो भागमा उनले अतिथिहरू पत्रकार टीकाराम यात्री र रियालिटी शो निर्देशक अमनप्रताप अधिकारीसँग हाँस्यब्यंग्यपूर्ण भलाकुसारी गरिरहेको देखिन्छ । उनले अतिथिलाई आफ्नै पारामा रोस्ट गरेका छन् ।

उक्त भागमा अन्य कलाकारले समसामयिक विभिन्न राजनीतिक व्यक्तिको भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गरेका थिए । ‘कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स’ हिमालय टिभीमा प्रत्येक मंगलबार राती ९ बजेदेखि प्रसारण हुँदै आएको छ ।

शोको टोली ‘हाँस्छ अमेरिका’ कार्यक्रम लिएर चाँडै अमेरिका भ्रमणमा निस्किने तयारीमा छ ।

कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स भरतमणी पौड्याल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स’को अध्यक्षमा माग्ने बुढा, दीपाश्रीको ठाउँमा आए

‘कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स’को अध्यक्षमा माग्ने बुढा, दीपाश्रीको ठाउँमा आए
‘कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स’ले ल्यायो जेनजी शहीदप्रति समर्पित विशेष एपिसोड

‘कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स’ले ल्यायो जेनजी शहीदप्रति समर्पित विशेष एपिसोड
सोसल मिडिया बन्दको विरोधमा ‘कमेडी नाइट् विथ च्यापिन्यन्स’ : शो अस्ट्रेलियाबाट अपलोड हुने

सोसल मिडिया बन्दको विरोधमा ‘कमेडी नाइट् विथ च्यापिन्यन्स’ : शो अस्ट्रेलियाबाट अपलोड हुने
‘कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स’को कमब्याक लुक्समा यस्तो देखिए मेक्सम

‘कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स’को कमब्याक लुक्समा यस्तो देखिए मेक्सम
‘कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स’मा फर्किए मेक्सम गौडेल

‘कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स’मा फर्किए मेक्सम गौडेल
पूर्वराजाको अभिनय गर्दा धम्की आएपछि प्रभात लामा : गलत के भयो ?

पूर्वराजाको अभिनय गर्दा धम्की आएपछि प्रभात लामा : गलत के भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित