विकास खड्काले कान्साइ चार्जर्सबाट जापान प्रिमियर लिग खेल्ने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१७ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली मूलका क्रिकेटर विकास खड्काले जापान प्रिमियर लिग (जेपीएल) मा कान्साइ चार्जर्सबाट खेल्ने भएका छन् ।
२० वर्षीय विकासले केही दिनअघि जापानको कम्युनिटी कप ४० ओभर लिग क्रिकेटको एक खेलमा ३०९ रनको पारी खेलेका थिए । त्यही उत्कृष्ट प्रदर्शनपछि उनी टोलीमा छनोट भएका हुन् ।
उनको यो अवसर मेहनत, समर्पण र निरन्तर प्रदर्शनको परिणाम भएको बताइएको छ ।
यसअघि नेपाली राष्ट्रिय टोलीका अलराउन्डर करण केसी पनि कान्साई चार्जर्समा अनुबन्ध भएका थिए । यद्यपी उनले पछि नाम फिर्ता लिएका थिए ।
जापानको उच्च स्तरको घरेलु टी–२० प्रतियोगिता जेपीएलमा पूर्व, पश्चिम, दक्षिण र उत्तर कान्टो तथा कान्साई क्षेत्रका प्रतिनिधि टोलीहरू सहभागी हुन्छन्।
प्रतियोगिता मे महिनामा पर्ने ‘गोल्डेन वीक’ का अवसरमा सानो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा तीन दिनसम्म सञ्चालन हुन्छ।
प्रतियोगितामा प्रत्येक टोलीले एकअर्कासँग एक–एक खेल खेल्नेछन् भने शीर्ष दुई टोलीबीच फाइनल हुनेछ।
