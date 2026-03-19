रोल्पा दुर्घटना : रुकुम पूर्वका एकै परिवारका ७ जनाले गुमाए ज्यान

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका–१ जलजलामा भएको जिप दुर्घटनामा २० जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
- दुर्घटनामा परेर ७ जना एउटै परिवारका सदस्यहरू रहेका छन्, जसमा दुई दाजुभाइका परिवारका सदस्यहरू छन्।
- उद्धार कार्यपछि शवहरू थवाङतर्फ लगिँदैछन् र मृतकहरूको नाम संकलन भइरहेको छ।
१८ वैशाख, काठमाडौं । रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका–१ जलजला भन्ने ठाउँमा भएको जिप दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमध्ये ७ जना एउटै परिवारका सदस्यहरू रहेको खुलेको छ ।
रुकुमपूर्वको सिस्ने गाउँपालिका–५ टाकुरा भन्ने ठाउँका एकै परिवारका ७ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको वडाध्यक्ष बीरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, अहिले शवहरू संकलन गरेर थवाङतर्फ लगिँदैछ । ‘अहिले हामीले सबै शवहरू उद्धार गरेर लाँदैछौं, सबैको सनाखत केहीबेरमा थवाङ पुगेपछि हुन्छ,’ उनले भने ।
दुर्घटनामा परेर २० जनाले ज्यान गुमाएका थिए । तीमध्ये ९ जना दाङका व्यक्ति रहेको वडाध्यक्ष बस्नेतले बताए ।
९ जना सिस्ने–५ टाकुराका र एक जना भूमे गाउँपालिका–५ का व्यक्ति रहेको उनले बताए । उनका अनुसार, एकै परिवारका दुई दाजुभाइका ७ जनाले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका हुन् ।
‘एउटै परिवारका दुई दाजुभाइका जहान परिवार पर्नुभएको छ । दाजुको परिवारको छोरो, बुहारी, श्रीमती र नाती गरेर ४ जना बित्नुभयो,’ उनले भने, ‘उहाँकै भाइ साइँलाको श्रीमती, छोरी र छोरो पनि दुर्घटनामै पर्नुभयो ।’
उनका अनुसार, मृतकहरूको नाम संकलन हुँदैछ ।
जिप करिब ८ सय मिटर तल झरेको थियो । बिहीबार पानी परेकाले र रात परेपछि खोज तथा उद्धार स्थगित गरिएको थियो । शुक्रबार बिहानैबाट सुरक्षाकर्मीसहितको पहलमा उद्धार गरेर अहिले थवाङतर्फ शव ल्याउन लागिएको हो ।
रुकुमपूर्वबाट थवाङ गाउँपालिका–१ जलजलातर्फ जाँदै गरेको लु १ ज ४१६७ नम्बरको बोलेरो जिप बिहीबार दिउँसो दुर्घटना भएको थियो । मृत्यु हुनेमा १२ जना महिला, ४ जना पुरुष र ४ जना बालक छन् ।
रुकुमपूर्व सिस्ने गाउँपालिका–५ का ३२ वर्षीय समिर कामी घाइते छन् । उनलाई राति नै अस्पताल लगिएको थियो ।
