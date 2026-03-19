रोल्पा दुर्घटना : रुकुम पूर्वका एकै परिवारका ७ जनाले गुमाए ज्यान

९ जना सिस्ने–५ टाकुराका र एक जना भूमे गाउँपालिका–५ का व्यक्ति रहेको वडाध्यक्ष बिरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । उनका अनुसार, एकै परिवारका दुई दाजुभाइका ७ जनाले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका हुन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १८ गते १३:२१
दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएकाको शव निकाल्दै सुरक्षााकर्मीहरू ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका–१ जलजलामा भएको जिप दुर्घटनामा २० जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
  • दुर्घटनामा परेर ७ जना एउटै परिवारका सदस्यहरू रहेका छन्, जसमा दुई दाजुभाइका परिवारका सदस्यहरू छन्।
  • उद्धार कार्यपछि शवहरू थवाङतर्फ लगिँदैछन् र मृतकहरूको नाम संकलन भइरहेको छ।

१८ वैशाख, काठमाडौं । रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका–१ जलजला भन्ने ठाउँमा भएको जिप दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमध्ये ७ जना एउटै परिवारका सदस्यहरू रहेको खुलेको छ ।

रुकुमपूर्वको सिस्ने गाउँपालिका–५ टाकुरा भन्ने ठाउँका एकै परिवारका ७ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको वडाध्यक्ष बीरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, अहिले शवहरू संकलन गरेर थवाङतर्फ लगिँदैछ । ‘अहिले हामीले सबै शवहरू उद्धार गरेर लाँदैछौं, सबैको सनाखत केहीबेरमा थवाङ पुगेपछि हुन्छ,’ उनले भने ।

दुर्घटनामा परेर २० जनाले ज्यान गुमाएका थिए । तीमध्ये ९ जना दाङका व्यक्ति रहेको वडाध्यक्ष बस्नेतले बताए ।

९ जना सिस्ने–५ टाकुराका र एक जना भूमे गाउँपालिका–५ का व्यक्ति रहेको उनले बताए । उनका अनुसार, एकै परिवारका दुई दाजुभाइका ७ जनाले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका हुन् ।

‘एउटै परिवारका दुई दाजुभाइका जहान परिवार पर्नुभएको छ । दाजुको परिवारको छोरो, बुहारी, श्रीमती र नाती गरेर ४ जना बित्नुभयो,’ उनले भने, ‘उहाँकै भाइ साइँलाको श्रीमती, छोरी र छोरो पनि दुर्घटनामै पर्नुभयो ।’

उनका अनुसार, मृतकहरूको नाम संकलन हुँदैछ ।

जिप करिब ८ सय मिटर तल झरेको थियो । बिहीबार पानी परेकाले र रात परेपछि खोज तथा उद्धार स्थगित गरिएको थियो । शुक्रबार बिहानैबाट सुरक्षाकर्मीसहितको पहलमा उद्धार गरेर अहिले थवाङतर्फ शव ल्याउन लागिएको हो ।

रुकुमपूर्वबाट थवाङ गाउँपालिका–१ जलजलातर्फ जाँदै गरेको लु १ ज ४१६७ नम्बरको बोलेरो जिप बिहीबार दिउँसो दुर्घटना भएको थियो । मृत्यु हुनेमा १२ जना महिला, ४ जना पुरुष र ४ जना बालक छन् ।

रुकुमपूर्व सिस्ने गाउँपालिका–५ का ३२ वर्षीय समिर कामी घाइते छन् । उनलाई राति नै अस्पताल लगिएको थियो ।

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

दबाबमा राष्ट्रपति

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

