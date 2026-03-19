+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मनास्लु हिमाल आरोहणको ७० वर्ष पूरा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १९ गते ६:५३

१९ वैशाख, गोरखा । यही बैशाख २६ अर्थात मे ९ मा मनास्लु हिमाल आरोहणको ७० वर्ष पूरा भएको छ । उर्केन छिरिङ शेर्पा र जापानी नागरिक तोशियो इमानिशीले सन् १९५६ मे ९ मा पहिलो पटक मनास्लु हिमालको सफल आरोहण गरेका थिए ।

विश्वकै आठौ अग्लो मानिने ८ हजार १६३ मिटर उचाईको उक्त हिमाल सफल आरोहण भएको ७० औं वर्षलाई विविध कार्यक्रम गरि धुमधामले मनाइने भएको छ ।

नेपाल पर्यटन वोर्ड, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र (एमक्याप) लगायत पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध विभिन्न संघसंस्थाको समन्वयमा चुमनुव्री गाउँपालिकाले कार्यक्रम गर्न लागेको हो । मनास्लु हिमालको फेदीमा रहेको सामागाउँमा कार्यक्रम हुने शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरी गाउँपालिका अध्यक्ष निमा लामाले बताए ।

पहिलो पटक मनास्लु हिमाल आरोहण गर्नेहरुसँगै अन्य आरोहीहरुको मूर्ति अनावरण गरिने उनले जानकारी दिए । ‘आरोहीहरुको हामीले मूर्ति बनाएका छौ,’ उनले भने, ‘कार्यक्रमको अवसर पारेर ती मूर्तिहरु अनावरण गर्छाै ।’ आरोहीहरुलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको उनले जानकारी दिए । उत्तरी गोरखाको संस्कृति र परम्परा झल्कने सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु समेत हुने उनको भनाइ छ ।

वैशाख २७ गते पोखरामा मनास्लु हिमाल आरोहणका तस्विर साथै मनास्लु हिमालको पहिलो सफल आरोहण सम्बन्धी वृत्तचित्र समेत प्रद्धर्शन हुने बताइएको छ । पोखरास्थित अन्तराष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालयमा निर्माण गरिएका मनास्लु हिमालको थ्रि डी मोडलको समेत उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको पालिका अध्यक्ष लामाले बताए ।

मनास्लु
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित