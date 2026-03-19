+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इलाम साहित्य महोत्सवबाट शैलेन्द्रको उपन्यास ‘तेजस्’को कभर सार्वजनिक

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १९ गते १५:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • लेखक शैलेन्द्र अधिकारीको चौथो आख्यान 'तेजस्' इलाम साहित्य महोत्सवमा सार्वजनिक गरिएको छ।
  • 'तेजस्'मा काठमाडौंको निर्माणदेखि देश निकाला गरिएका भिक्षुहरूको कथा र बौद्ध दर्शन समेटिएको छ।
  • पुस्तक शिखा बुक्सले बजारमा ल्याउन लागेको छ र यसमा बौद्ध दर्शनमा आधारित कथा समावेश गरिएको छ।

१९ वैशाख, काठमाडौं । लेखक शैलेन्द्र अधिकारीको चौथो आख्यान ’तेजस्’ आउने भएको छ ।

शुक्रबार इलाम साहित्य महोत्सवको पाँचौँ संस्करणमा कवि तथा लेखकहरू प्रकाश थाम्सुहाङ, अमर न्यौपाने, केशव दाहाल, दीपक सापकोटा, उमा सुवेदी र आख्यानकार अधिकारीले संयुक्त रूपमा पुस्तकको कभर सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कभर सार्वजनिक गर्दै लेखक सापकोटाले तेजस् नागरिक भएर पनि अनागरिक हुन बाध्य पारिएका जनताको कथा भएको बताए ।

‘यसमा काठमाडौं शहरको निर्माणदेखि विभिन्न समयमा देश निकाला गरिएका भिक्षुहरूको कथा समेटिएको छ,’ उनले भने, ‘बौद्ध दर्शन, विपश्यना ध्यान सम्मका विषय समेटिएको यो उपन्यास बौद्ध दर्शनमा आधारित छ ।’

यसअघि अधिकारीका अर्हत्, निर्वेध र कथासङ्ग्रह ब्रम्हाश्त्र पुस्तक प्रकाशित छन् ।

‘तेजस्’मा काठमाडौंको सभ्यता र बौद्ध दर्शनको कथावस्तु समेटिएको अधिकारीले बताए ।

पुस्तक शिखा बुक्सले बजारमा ल्याउन लागेको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित