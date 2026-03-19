इलाम साहित्य महोत्सवबाट शैलेन्द्रको उपन्यास ‘तेजस्’को कभर सार्वजनिक

News Summary
- लेखक शैलेन्द्र अधिकारीको चौथो आख्यान 'तेजस्' इलाम साहित्य महोत्सवमा सार्वजनिक गरिएको छ।
- 'तेजस्'मा काठमाडौंको निर्माणदेखि देश निकाला गरिएका भिक्षुहरूको कथा र बौद्ध दर्शन समेटिएको छ।
- पुस्तक शिखा बुक्सले बजारमा ल्याउन लागेको छ र यसमा बौद्ध दर्शनमा आधारित कथा समावेश गरिएको छ।
१९ वैशाख, काठमाडौं । लेखक शैलेन्द्र अधिकारीको चौथो आख्यान ’तेजस्’ आउने भएको छ ।
शुक्रबार इलाम साहित्य महोत्सवको पाँचौँ संस्करणमा कवि तथा लेखकहरू प्रकाश थाम्सुहाङ, अमर न्यौपाने, केशव दाहाल, दीपक सापकोटा, उमा सुवेदी र आख्यानकार अधिकारीले संयुक्त रूपमा पुस्तकको कभर सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कभर सार्वजनिक गर्दै लेखक सापकोटाले तेजस् नागरिक भएर पनि अनागरिक हुन बाध्य पारिएका जनताको कथा भएको बताए ।
‘यसमा काठमाडौं शहरको निर्माणदेखि विभिन्न समयमा देश निकाला गरिएका भिक्षुहरूको कथा समेटिएको छ,’ उनले भने, ‘बौद्ध दर्शन, विपश्यना ध्यान सम्मका विषय समेटिएको यो उपन्यास बौद्ध दर्शनमा आधारित छ ।’
यसअघि अधिकारीका अर्हत्, निर्वेध र कथासङ्ग्रह ब्रम्हाश्त्र पुस्तक प्रकाशित छन् ।
‘तेजस्’मा काठमाडौंको सभ्यता र बौद्ध दर्शनको कथावस्तु समेटिएको अधिकारीले बताए ।
पुस्तक शिखा बुक्सले बजारमा ल्याउन लागेको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4