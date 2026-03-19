घरधनीले लालपूर्जा देखाएपछि रोकिएको डोजरले थाल्यो भत्काउन, मापदण्ड मिचेको निष्कर्ष

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ईश्वरराज पौडेलका अनुसार, छानबिनका लागि खटिएको सरकारी टोलीले सो क्षेत्रका घरहरू भत्काउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १९ गते १५:५३

  • नयाँ बसपार्क नजिकै विष्णुमती नदी किनारमा अनधिकृत संरचना हटाउन डोजरले पुनः काम सुरु गरेको छ।
  • सरकारी टोलीले नदी किनारबाटै जग उचालेर घर बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ।
  • यदि घरधनीको वैध जग्गा भेटिएमा त्यो जग्गा फिर्ता गरिनेछ।

१९ वैशाख, काठमाडौं । नदी किनारका अनधिकृत संरचना हटाउने क्रममा नयाँ बसपार्क नजिकै विष्णुमती नदी किनारमा पुगेर रोकिएको डोजरले फेरि काम अघि बढाएको छ ।

सो ठाउँका करिब १०–१२ घरधुरी आफ्नो लालपूर्जा रहेको दाबी गरेपछि डोजर रोकिएको थियो ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ईश्वरराज पौडेलका अनुसार, छानबिनका लागि खटिएको सरकारी टोलीले सो क्षेत्रका घरहरू भत्काउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

‘नदी किनारबाटै जग उचालेर घर बनाएको निष्कर्ष टोलीले सुनाएको छ,’ सीडीओ पौडेलले भने, ‘अहिले ती घरहरूमा डोजर चलाउने काम सुरु भएको छ ।’

उनका अनुसार, ती घरहरू मापदण्ड विपरीत बनेको देखिएको हो ।

पछि पर्याप्त छानबिनपछि यदि नदी किनारको जग्गाबाहेकमा घरधनीको जग्गा देखिए त्यो जग्गा भने फिर्ता हुनेछ ।

घरधनीहरूले आफूसँग वैधानिक लालपुर्जा रहेको दाबी गर्दै कुनै पनि हालतमा घर भत्काउन नदिने अडान लिएपछि सरकारी टोली खटिएको थियो ।

८ जनाको सरकारी टोलीले जग्गाको वास्तविकता पत्ता लगाएपछि अहिले पुन: डोजर चलाइएको सीडीओ पौडेलले बताए ।

