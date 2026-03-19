सुकुमवासी बस्ती हटाउन थालेसँगै फेरिएको प्रहरीको दैनिकी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले १२ र १३ वैशाखमा थापाथली र मनोहरा क्षेत्रका सुकुमवासी बस्ती हटाउन सुरक्षा प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ।
- सुकुमवासी बस्ती हटाउने अभियानका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको ड्युटी फेरिएको छ र उनीहरू बस्ती खाली गराउने काममा खटिएका छन्।
- बस्ती हटाउने क्रममा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी करिब एक दर्जन सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन् र सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ।
२० वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सुरक्षा अंगका प्रमुखहरूलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर १२ र १३ वैशाखमा थापाथली, मनोहरा क्षेत्रका सुकुमवासी बस्ती हटाउन निर्देशन दिए ।
बालेनको निर्देशनपछि अहिले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलको दैनिकी नै फेरिएको छ । एक महिना अघि नै बिदा बसेर अवकाशमा जान खोजेका सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्यालले एक हप्ता अघि बिदा बस्ने भन्दै गृह मन्त्रालयमा बिदा फारम बुझाए ।
केही दिनअघिसम्म बिदा स्वीकृत हुने भन्दै गृहले अर्यालको बिदा स्वीकृत गर्ने संकेत गरेको थियो । तर, एकाएक दुई दिनभित्र सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने निर्देशन आएसँगै उनको बिदा स्वीकृत भएन । उनी एक दिन पनि बिदा नबसी अवकाशमा गए ।
अर्याल मात्रै होइन अहिले काठमाडौंका प्रहरी अधिकारीको ड्युटी नै फेरिएको छ । १२ र १३ चैतमा थापाथली र मनोहराका सुकुमवासी बस्ती हटाउन निर्देशन दिएसँगै प्रहरीले दुई दिन अघिदेखि त्यस क्षेत्रमा माइकिङ गर्दैै बस्तीका सरसामानहरु हटाउन माइकिङ गरेको थियो ।
अर्थात १० वैशाखको बेलुकादेखि प्रहरी सुमुकवासी बस्ती हटाउने अभियानमा व्यव्स्थ हुन थालेको थियो । अहिले पनि प्रहरीले सुकुमवासी क्षेत्रको ड्युटीमा व्यवस्त रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापा बताउँछन् ।
उनका अनुसार सरसामान सार्न सहयोग गर्ने, बिरामी, अशक्तहरुलाई अस्पताल पुर्याउने कामदेखि बस्तीबाट हटाइएका व्यक्तिहरुलाई अस्थायी क्याम्पसम्म सार्ने काममा प्रहरीले सहयोग गरिरहेको छ ।
मानवीय उद्धार गर्ने, बालबालिकाहरुको हकमा संवेदनशील भएर काम गर्ने र सुचीकृत भएको ठाउँसम्म पुर्याउने काम प्रहरीले गरिरहेको छ । त्यस्तै सुकुमवासी बस्तीबाट हटाइएकाहरुलाई राखिएको क्याम्पको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने काममा पनि प्रहरी खटिएको छ ।
नेपाल प्रहरी अहिले बस्ती खाली गराउने भन्दै त्यसका लागि सुरक्षा प्रबन्धको काम गरिरहेको छ । आ-आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय प्रहरी तथा प्रहरी वृत्त अनिवार्य रुपमा सुकुमवासी बस्तीमा खटिएर सुरक्षा प्रदान गरेका छन् ।
त्यस बाहेक परिसर काठमाडौंबाट एसएसपी थापासहित आवश्यकताअनुसार अन्य वृत्त, नगर र गणबाट समेत प्रहरी परिचालन भएका छन् । पहिला दैनिक शान्ति सुरक्षा र अपराध अुनसन्धानमा खटिने प्रहरी कर्मचारीहरू अहिले भने सुकुमवासी बस्तीमा खटिएर सुरक्षा प्रदान गरेका छन् । एक हिसाबले भन्दा १० वैशाख यता प्रहरीको ड्युटी नै फेरिएको छ ।
बस्ती हटाउने क्रममा बालुजामा मात्रै कुकुरले टोकेर प्रहरीका एक असई घाइते भएका छन् । मनोहराको बस्ती हटाउने क्रममा त आक्रमण हुँदा डीएसपीको टाउको नै फुटेको थियो भने प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी करिब एक दर्जन सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए ।
