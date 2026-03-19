इलामको जसबीरेमा ‘जोन एन्ड द लोकल्स’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २० गते ११:११

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जोन चाम्लिङ राईले भोलि साँझ इलामको जसबीरे खेल मैदानमा सांगीतिक कार्यक्रम गर्नेछन्।

के तपाईं जोन राईको प्रसंशक हुनुहुन्छ ? उनका गीतहरूमा झुम्न रुचाउनुहुन्छ ? एक सांगीतिक माहौलमा रमाउन चाहनुहुन्छ ? त्यसो हो भने तपाईंको प्रतीक्षाको घडी नजिकिदैछ । भोलि साँझ जोन एन्ड दि लोकल्स गुञ्जदैछ, इलामको जसबीरेमा ।

जसबीरे खेल मैदानमा साँझ ४ बजेदेखि सुरु हुने कार्यक्रममा जोन चाम्लिङ राईले आफ्नो प्रस्तुति दिनेछन् । उनले आफ्ना नयाँ पुराना गीतहरू सुनाउनेछन् । हावा जस्तै…, भनन मात्र.., मुटुदेखि.., समयले.., साधना… । यी गीतहरू उनले निरन्तर गाउनेछन् । कार्यक्रममा जोन राईलाई उनका टिमले बाद्यवादनमा सघाउनेछ ।

पूर्वी इलाममा पहिलो पटक जोन प्रस्तुत हुने भएका हुन् । अहिलेका सर्वाधिक सुनिने सांगीतिक समूह हुन् जोन राई । यो कार्यक्रमको मेलोमेसो हेलिबोध क्लब, बिब्ल्याँटेले गरेको हो । फुटबललगायत विभिन्न सांस्कृतिक, सांगीतिक कार्यक्रम गर्दै आएको हेलिबोधले यसपटक जोन एन्ड दि लोकल्स प्रस्तुत गर्न लागेको हो ।

क्लबका अध्यक्ष पूर्ण फत्र लिम्बुका अनुसार उनलाई सुन्न र हेर्नका लागि हजारौं दर्शक उत्सुक छन् ।

‘हामीले यसअघि पूर्ण राई, इन्दिरा जोशी, राजेशपायल राईलगायतको सांगीतिक कार्यक्रम गरिसकेका छौं । यसपाली जोनलाई पहिलो पटक ल्याउन लागेको हो’ उनी भन्छन् ।

हेलिबोधले खेलकुद र सांगीतिक कार्यक्रममार्फत स्थानीय क्षेत्रमा मनोरञ्जन दिलाउने र पर्यटन प्रवर्धन गर्दै आएको उनले बताए ।

कार्यक्रम हेर्नका लागि टिकट दर ८०० देखि १५०० रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । आयोजकका अनुसार यो कार्यक्रमका लागि ३५ लाख हराहारी खर्च तय गरिएको छ ।

जोन राई : लाहुरेको शहरबाट पिरतीको गीत गाउँदै

भर्ना शुल्कमा अनियमितताबारे स्थानीय सरकार गृहमन्त्रालयसँग छलफल गर्दै शिक्षा मन्त्रालय

ट्राफिक कारबाहीबाट पाँच लाख ६५ हजार राजस्व संकलन   

खानेकुराका प्याकेटमा किन राखिएको हुन्छ फरक-फरक रङको संकेत ?

हिमालयन डिस्टिलरीको बिक्री आम्दानीसँगै बढ्यो नाफा

लालपुर्जा नभएका सबैलाई हटाइए ५० लाख नागरिक गरिबीको चक्रमा फस्छन् : शंकर पोखरेल

सुकुमवासी बस्ती हटाउन थालेसँगै फेरिएको प्रहरीको दैनिकी

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

