+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

वायुसेवा कम्पनीले भने- इन्धन मूल्यले सेवा बन्द गर्ने अवस्था आयो

इन्धन मूल्य बढेसँगै सदस्य वायुसेवा कम्पनीको उडान खर्च पनि अत्यधिक वृद्धि भएको र नेपाल आउने पर्यटक संख्यामा समेत उल्लेखनीय कमी आएको संघको पत्रमा उल्लेख छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २० गते १३:०१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आन्तरिक उडान गरिरहेका निजी वायुसेवा कम्पनीहरूले हवाई इन्धन मूल्य अत्यधिक बढ्दा सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्।
  • वायुसेवा सञ्चालक संघले मन्त्री खड्कराज पौडेललाई पत्र लेख्दै इन्धन मूल्य वृद्धिबाट उत्पन्न आर्थिक संकटमा राहत र सहुलियत दिन माग गरेको छ।
  • संघले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट, विमानस्थल सेवा शुल्क दर घटाउन र अमेरिकी डलरमा शुल्क नेपाली रुपैयाँमा तोक्न समेत माग गरेको छ।

२० वैशाख, काठमाडौं । आन्तरिक उडान गरिरहेका निजी वायुसेवा कम्पनीहरूले हवाई इन्धन मूल्य अत्यधिक बढ्दा सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कराज पौडेल (गनेश) लाई पत्र लेख्दै वायुसेवा सञ्चालक संघले वायुसेवा कम्पनीहरूलाई राहत र सहुलियत दिन माग गरेको छ ।

संघले लेखेको पत्रमा विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरस, २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलन र अहिले मध्यपूर्व (पश्चिम एसिया) मा जारी युद्धका कारण हवाई इन्धन मूल्य अत्यधिक बढेको उल्लेख छ ।

इन्धन मूल्य बढेसँगै सदस्य वायुसेवा कम्पनीको उडान खर्च पनि अत्यधिक वृद्धि भएको र नेपाल आउने पर्यटक संख्यामा समेत उल्लेखनीय कमी आएको पत्रमा उल्लेख छ ।

यसका कारण वायुसेवा कम्पनीहरूले प्रतिदिन ठूलो आर्थिक संकटमा परिरहेको र आफ्नो सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

वायुसेवा कम्पनीको सञ्चालन खर्चमा अहिलकोे हिस्सा ५५–६० प्रतिशत पुगेको र कम्पनीको व्यापारमा उल्लेख्य कमी आएको समेत वायुसेवा कम्पनीहरूले जनाएका छन् ।

कम्पनीहरूले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट विभिन्न शुल्क, ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसन, हाउजिङ, भाडा लगायत शुल्कमा हालको विषम परिस्थितिका लागि ५० प्रतिशत बराबर छुट दिन माग गरिएको छ ।

विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली संशोधन गरी दर घटाउन समेत वायुसेवा कम्पनीले माग गरेका छन् । वायुसेवा कम्पनीहरूलाई विशेष उद्योगसरह मानी आयकर ऐन अनुसार पाउनुपर्ने २० प्रतिशत बराबर छुटको व्यवस्था गर्नसमेत वायुसेवा कम्पनीले माग गरेका छन् ।

अहिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वायुसेवा कम्पनीबाट अमेरिकी डलरमा शुल्क उठाइरहेको भन्दै त्यसलाई नेपाली रुपैयाँमा तोक्न समेत माग गरिएको छ ।

आन्तरिक वायुसेवा कम्पनी वायुसेवा सञ्चालक संघ हवाई इन्धन मूल्य
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत
बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू
जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?
दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा
कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित