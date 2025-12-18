धोबी खोला छेउको सात तले घरमा चल्यो डोजर (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काठमाडौंको अनामनगरस्थित धोबीखोला करिडोरमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनेको साततले घरमा डोजरले पाँच तल्लासम्म केही भाग भत्काएको छ।
- डोजरले घरको अगाडि भाग भत्काएको छ र केही भाग मात्र भत्काएर अहिले डोजर फर्काइएको छ।
२० काठमाडौं । काठमाडौंको अनामनगरस्थित धोबीखोला करिडोरको सात तले घरमा पनि डोजर चलेको छ । सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण भएको उक्त घरमा आज डोजर चलेको हो
घरको केहीभाग मात्रै भत्काएर अहिले डोजर फर्काइएको छ ।
घरका विभिन्न तललामा डोजरले क्षति पुर्याएको छ । साततले घरको पाँच तल्लासम्म डोजरले केही भाग भत्काएको छ । घरको अगाडि भागले सार्वजनिक जग्गा मिचेको भन्दै डोजरले अगाडि भाग भत्काएको बताइएको छ ।
