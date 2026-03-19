+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एडमन्ड हिलारीको देशमा लोकरक गुञ्जाउँदै ‘नेपथ्य’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २० गते १३:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपथ्य ब्यान्डले मे १० मा न्युजिल्यान्डको अकल्यान्डमा ‘ड्यु ड्रप इभेन्ट सेन्टर’ मा सांगीतिक प्रस्तुति दिने भएको छ।
  • यो नेपथ्यको नौ वर्षपछि दोस्रो न्युजिल्यान्ड भ्रमण हो र स्थानीय नेपाली समुदायले उत्साहका साथ स्वागत गर्ने तयारी गरेको छ।
  • कार्यक्रमको टिकट बुकिङ तीव्र गतिमा भइरहेको छ र कलाकार तथा व्यवस्थापक टोलीले एकरूप प्रस्तुति दिने योजना बनाएको छ।

काठमाडौं । लोकरक ब्यान्ड ‘नेपथ्य’ ले न्युजिल्यान्डमा साङ्गीतिक प्रस्तुति दिने भएको छ । पृथ्वीको उत्तरी गोलार्ध (आर्कटिक महासागर) जोडिएको क्यानडामा प्रस्तुति दिएर फर्किएको दुई साता नबित्दै नेपथ्य दक्षिणी गोलार्ध (एन्टार्टिक महासागर) छेउमा जान लागेको हो । टोली यसै सोमबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दै छ ।

सार्वजनिक महत्वको कार्यक्रम लिएर जाने जो कसैले पनि अमेरिका पुगेको बेला क्यानडा र अस्ट्रेलिया पुगेको बेला न्युजिल्यान्डको भ्रमण गर्ने परम्परा छ । यसको कारण हो, त्यहाँ बसोबास गर्ने अल्पसंख्यक नेपालीको उपस्थिति । ‘नेपथ्य’ले भने जे जस्तो संख्यामा भए पनि यी दुवै मुलुकका दर्शकको उच्च सम्मान गर्दै ती मुलुकमा मात्र केन्द्रित भएर साङ्गीतिक यात्राको थालनी गरेको हो ।

ब्यान्डले यसपटक प्रस्तुतिका लागि न्युजिल्यान्डको उत्तरवर्ती टापुमा रहेको व्यस्त सहर अकल्यान्ड छनोट गरेको छ । त्यहाँस्थित ‘ड्यु ड्रप इभेन्ट सेन्टर’ मा मे १०, आइतबार साँझ नेपाली लोकरक घन्किनेछ ।

नेपथ्यले यसअघि पनि सन् २०१७ मा अकल्यान्डमै प्रस्तुति दिएको थियो । त्यति बेला नेपथ्य ‘स्काई सिटी थिएटर’ मा प्रस्तुत भएको थियो । त्यो वर्ष नेपथ्यको प्रस्तुतिसँगै उक्त मुलुकमा नेपाली कलाकर्मीको आवतजावतको ढोका खुलेको जानकारी तत्कालीन आयोजक टोलीका राज महर्जनले दिएका थिए । नौ वर्षको अन्तरालमा ब्यान्डको यो दोस्रो न्युजिल्यान्ड भ्रमण हो ।

स्थानीय आयोजक टोलीका रोजन भट्टराईका अनुसार अकल्यान्डको शोका निम्ति उल्लेख्य मात्रामा दर्शक सहभागिता जुट्न सुरु भइसकेको छ । ‘टिकट बुकिङ तीव्र गतिमा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कार्यक्रमको मिति नजिकिँदै गर्दा शोप्रति चासो राख्नेहरू जताततै देखिन थालिसकेका छन् ।’

आदिवासी माउरी समुदायको परम्परागत ‘हाका शैली’ मै भव्य रूपले नेपथ्यलाई न्युजिल्यान्डमा स्वागत गर्न आफूहरू तत्पर रहेको भट्टराईले बताए ।

पछिल्लो समय विशेषतः अध्ययनका निम्ति यो मुलुक नेपालीको आकर्षक गन्तव्य बन्दै आएको छ । स्थायी बसोबास गर्नेको संख्या पनि यहाँ दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । तीन वर्ष पहिलेको जनगणनाले यहाँ झन्डै सात हजार नेपालीको स्थायी बसोबास देखाएको थियो ।

‘न्युजिल्यान्ड भन्नेबित्तिकै हाम्रो मुलुकलाई अत्यन्त माया गर्ने प्रथम सगरमाथा आरोही सर एडमन्ड हिलारीको श्रद्धापूर्वक सम्झना हुन्छ,’ नेपथ्यका मुख्य गायक एवं अगुवा अमृत गुरुङ भन्छन्, ‘मेरो आफ्नै बाल्यकालको गण्डकी बोर्डिङ स्कुलका हेड सर ब्रायन उडलाई पनि सम्झन पुग्छु ।’

अमृत उक्त स्कुलमा अध्ययनरत रहेकै बेला अन्नपूर्ण भेगको पदयात्रामा गएका बेला उडको हिमालकै काखमा निधन भएको थियो ।

बाँचुन्जेल खुम्बु क्षेत्रको विकासमा समर्पित हिलारी, नेपालको शिक्षामा योगदान गर्ने आफ्ना गुरु ब्रायन उड र झन्डै सात दशकअघि न्युजिल्यान्डको अध्ययन भ्रमण गरेर जनस्तरमा दुई मुलुकलाई जोड्ने संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीजस्ता व्यक्तिहरूको प्रेरणा नै न्युजिल्यान्डप्रति आफ्नो श्रद्धाको मूल आधार रहेको अमृत उल्लेख गर्छन् ।

‘थोरै नेपालीको बसोबासस्थल भनेर वास्ता नगरिएकै बेला नौ वर्षअघि हामीले तत्कालिन आयोजकसंग मिलेर नेपथ्यलाई न्युजिल्यान्डमा प्रस्तुत गरेका थियौँ,’ ब्यान्डको व्यवस्थापन सम्हाल्दै आएको नेपालयका किरणकृष्ण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै यो दोस्रो यात्रा अस्ट्रेलियासँग पनि नजोडेर केवल न्युजिल्यान्डमै केन्द्रित बनाएका छौँ ।’

न्युजिल्यान्डमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायको गौरवसँगै नेपाली कलाकारप्रति उनीहरूले दर्साउने माया पनि बढ्दै गएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

नेपथ्यले संसारको जुनसुकै कुनामा पनि आफ्नो प्रस्तुतिमा एकरूपता ल्याउने कोसिस गर्दै आएको छ । त्यसैले अघिल्ला विदेश यात्राहरूमा जस्तै यस यात्रामा पनि कलाकार र प्राविधिक एवं व्यवस्थापकको टोली न्युजिल्यान्ड पुग्दै छ ।

कन्सर्टमा अमृतलाई ड्रमसेटमा ध्रुव लामा, बेस गितारमा सुविन शाक्य, गितारमा नीरज गुरुङ, मादलमा शान्ति रायमाझी र किबोर्डमा दिनेशराज रेग्मीले सघाउनेछन् । कन्सर्टका लागि व्यवस्थापक नेपालयले अनलाइनबाटै टिकट खरिद गर्न सकिने बन्दोबस्त मिलाएको छ ।

नेपथ्य
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पृथ्वीको उत्तरी कुनामा कन्सर्ट सकेर घर फर्कियो ‘नेपथ्य’ (तस्वीर)

पृथ्वीको उत्तरी कुनामा कन्सर्ट सकेर घर फर्कियो ‘नेपथ्य’ (तस्वीर)
टोरन्टोमा गुञ्जियो ‘गाउँ गाउँबाट उठ’, अमृत गुरुङ भन्छन्- नयाँले यो गीतको मर्म बिर्सनुभएन

टोरन्टोमा गुञ्जियो ‘गाउँ गाउँबाट उठ’, अमृत गुरुङ भन्छन्- नयाँले यो गीतको मर्म बिर्सनुभएन
हिउँले ढाकिएको सदबरीमा गुञ्जिँदै ‘नेपथ्य’ ले थाल्यो क्यानडा टूर

हिउँले ढाकिएको सदबरीमा गुञ्जिँदै ‘नेपथ्य’ ले थाल्यो क्यानडा टूर
क्यानडा टूरमा निस्कियो ‘नेपथ्य’, ३ सहरमा श्रृंखलाबद्ध प्रस्तुति दिने

क्यानडा टूरमा निस्कियो ‘नेपथ्य’, ३ सहरमा श्रृंखलाबद्ध प्रस्तुति दिने
‘नेपथ्य’ क्यानडाका ३ सहरमा गुञ्जिँदै, टोरन्टोको टिकट ‘सोल्ड आउट’

‘नेपथ्य’ क्यानडाका ३ सहरमा गुञ्जिँदै, टोरन्टोको टिकट ‘सोल्ड आउट’
क्यानडाका ३ सहरमा गुञ्जिँदै ‘नेपथ्य’

क्यानडाका ३ सहरमा गुञ्जिँदै ‘नेपथ्य’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत
बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू
जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?
दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा
कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित