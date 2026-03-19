+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अध्यादेश फिर्ता हुनुको कारण बुझ्दैछु, त्यसपछि मात्रै बोल्छु : रवि लामिछाने

सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफका क्रममा उनले भने, ‘केही न केही त कारण राख्नुभएको होला, म बुझेर मात्रै प्रतिक्रिया दिन्छु ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २० गते १८:२६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता हुनुको कारणबारे आफूले बुझ्ने क्रममा रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
  • राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अध्यादेश फिर्ता गरिदिएका छन्।
  • लामिछानेले अध्यादेशमा बहुमतको व्यवस्था व्याख्यासहित राखिएको बताए र बाँकी विषय बुझेर मात्र प्रतिक्रिया दिने बताएका छन्।

२० वैशाख, काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता हुनुको कारणबारे आफूले बुझ्ने क्रममा रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

आइतबार पार्टीको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले अहिले बुझ्नै बाँकी रहेको बताए ।

आजै मात्र राष्ट्रपति रामचन्द्र  पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरिदिएका थिए । उनले पुनर्विचार गर्नू भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अध्यादेश फिर्ता गरिदिएका हुन् ।

‘मैले बुझ्दैछु । बुझ्नुपर्ला । के भन्नुभएको छ । त्यसमा बुझौंला । बुझेपछि मात्रै भनौंला,’ यसबारे सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफका क्रममा उनले भने, ‘केही न केही त कारण राख्नुभएको होला, म बुझेर मात्रै प्रतिक्रिया दिन्छु ।’

उनले अध्यादेशमा राखिएको बहुमतको व्यवस्था व्याख्यासहित राखिएको पनि बताए । यद्यपि बाँकी विषय बुझेर मात्रै प्रतिक्रिया दिने सभापति लामिछानेको भनाइ थियो ।

रवि लामिछाने
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सीमा क्षेत्रको तस्करी नियन्त्रण आवश्यक थियो : रवि लामिछाने

सीमा क्षेत्रको तस्करी नियन्त्रण आवश्यक थियो : रवि लामिछाने
उद्योगी व्यवसायीलाई रविले भने- डर मान्नुपर्दैन, व्यवसाय धराशायी बनाउने मनसाय छैन

उद्योगी व्यवसायीलाई रविले भने- डर मान्नुपर्दैन, व्यवसाय धराशायी बनाउने मनसाय छैन
सागर ढकालले लिए रास्वपा सचिवालय सदस्य पदको शपथ

सागर ढकालले लिए रास्वपा सचिवालय सदस्य पदको शपथ
ट्रम्पका विशेष दूत गोरसँग रास्वपा सभापति लामिछानेको भेटवार्ता

ट्रम्पका विशेष दूत गोरसँग रास्वपा सभापति लामिछानेको भेटवार्ता
संवैधानिक निकायहरू खाली राख्दैनौं, अध्यादेशबाट काम गर्छौं : रवि लामिछाने

संवैधानिक निकायहरू खाली राख्दैनौं, अध्यादेशबाट काम गर्छौं : रवि लामिछाने
सुधन गुरुङमाथि चाँडै छानबिन प्रक्रिया सुरु हुन्छ : रवि लामिछाने

सुधन गुरुङमाथि चाँडै छानबिन प्रक्रिया सुरु हुन्छ : रवि लामिछाने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत
बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू
जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?
दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा
कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित