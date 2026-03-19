सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

काठमाडौं र ललितपुरका मसाज सेन्टरबाट २५८ जना नियन्त्रणमा

काठमाडौं र ललितपुरको विभिन्न मसाज सेन्टरबाट २५८ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २० गते १९:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौं र ललितपुरका ५७ वटा मसाज सेन्टरमा प्रहरीले छापा मारेर २५८ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ।
  • पक्राउ परेकामध्ये २४० जना महिला र १८ जना पुरुष रहेका छन्।
  • प्रहरीले अनैतिक क्रियाकलाप गरेको आरोपमा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।

२० वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं र ललितपुरको विभिन्न मसाज सेन्टरबाट २५८ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले आइतबार ५७ वटा मसाज सेन्टरमा छापा मारेको थियो ।

पक्राउ परेकाहरूमाथि अनैतिक क्रियाकलाप गरेको आरोप छ । प्रहरीले काठमाडौँको ठमेल, बौद्ध तथा ललितपुरको विभिन्न ठाउँमा रहेका मसाज सेन्टर छापा मार्दा २४० जना महिला र १८ जना पुरुषलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
