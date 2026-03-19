उद्योग वाणिज्य महासंघ साधारणसभा सुरु :

सरकारको स्थायित्व मुलुक विकासको अवसर बनाऔं : अध्यक्ष ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारको स्थायित्वलाई मुलुक विकासको अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

२०८३ वैशाख २१ गते १२:३५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारको स्थायित्वलाई मुलुक विकासको अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
  • अध्यक्ष ढकालले एकै दलको झण्डै दुई तिहाई संसदमा उपस्थिति भएको अवस्थालाई अभूतपूर्व अवसर भनेका छन्।
  • उनीहरूले युवाको रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने र नेपालको उत्पादन विश्व बजारमै प्रतिस्पर्धी हुने उल्लेख गरेका छन्।

२१ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारको स्थायित्वलाई मुलुक विकासको अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

महासंघको ६० औं वार्षिक साधारणसभा उद्घाटनका अवसरमा सोमबार बोल्दै अध्यक्ष ढकालले भने, ‘सरकारको स्थायित्वलाई मुलुकको विकास र यस मार्फत सबै क्षेत्रमा स्थायित्व प्रदान गर्ने अवसरका रुपमा सदुपयोग गरिनुपर्छ ।’

उनले मुलुकसामू अभूतपूर्व अवसर आएको भन्दै  स्थायी सरकार नभएर नीतिगत स्थायित्व खोजिरहेको समयमा एकै दलको झण्डै दुई तिहाई संसदमा उपस्थिति उल्लेखनीय अवसर भएको बताए ।

विगतमा यस्तै सम्भावनालाई अवसरमा बदलेर प्रगति गर्नबाट चुकेका धेरै उदाहरण रहेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रले सम्मानित भएर व्यवसाय गर्न पाएमा प्रगति गर्ने पर्याप्त अवसर रहेको बताए ।

नेपालीको मिडियन उमेर २५ वर्ष रहेको, छिमेकी भारत र चीनमा पर्याप्त बजार रहेको र विकसित देशमा भन्सार रहित बजार पहुँच पाइरहेको समयमा नेपालका उत्पादन विश्व बजारमै प्रतिस्पर्धी हुने उनको भनाइ छ । युवाको चाहना पूरा गर्न व्यवहारमै रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने उनले बताए ।

चन्द्रप्रसाद ढकाल
सम्बन्धित खबर

विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका ठूलो छ  : अध्यक्ष ढकाल

एनआरएनलाई अध्यक्ष ढकालको आग्रह– अपार सम्भावना छ, ढुक्क भएर लगानी गर्नुस्

महासंघ अध्यक्ष ढकालले काठमाडौंको विशालनगरबाट गरे मतदान

बुढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाऔं, निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार छ : अध्यक्ष ढकाल

नेपाल-कतार आर्थिक सहकार्य परिणाममुखी बनाऔं : महासंघ

श्रममन्त्री भण्डारी र महासंघ अध्यक्ष ढकालबीच भेट, के भयो कुराकानी ?

