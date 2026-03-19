वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई सर्वोत्तम पेन्ट्सको आईपीओ खुल्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२१ वैशाख, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई सर्वोत्तम पेन्ट्सको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) खुलेको छ ।
कम्पनीले अंकित मूल्य १ सयका दरले जारी पूँजी ३४ करोड रुपैयाँको २५ प्रतिशत अर्थात् ८ लाख ५० हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन अनुमति पाएको थियो।
जसको १० प्रतिशतले हुन आउने ८५ हजार कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई निष्कासन खुलाइएको हो ।
कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ता तथा अधिकतम ५ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले वैशाख २४ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । अनलाइन प्रणाली मेरोसेयरमार्फत आवेदन दिन सकिने सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटलले जनाएको छ ।
आईपीओ निष्कासनको लागि गराएको रेटिङका केयर रेटिङ नेपालले कम्पनीलाई बीबी माइनस रेटिङ प्रदान गरेको छ ।
