+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एमएडब्लू राइड्सले नेपाल ल्यायो ‘एफजेडएस-एफआई हाइब्रिड’ बाइक (भिडियो सहित)

इन्धन र ब्याट्रीको संयोजन गरेर यसको हाइब्रिड प्रविधि विकास गरिएको छ । जसमा माइल्ड हाइब्रिड प्रयोग गरिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २१ गते १८:०८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एमएडब्लू राइड्सले नेपालमा पहिलो पटक यामाहा एफजेड-एस एफआई हाइब्रिड मोटरसाइकल नेपाली बजारमा ल्याएको छ।
  • यस मोटरसाइकलमा स्मार्ट मोटर जेनेरेटर प्रणाली र अटोमेटिक स्टप एन्ड स्टार्ट सिस्टम जडान गरिएको छ।
  • यो मोटरसाइकलले ६० किलोमिटर प्रतिलिटर माइलेज दिन्छ र सिंगल च्यानल एबीएस तथा डिजिटल डिस्प्ले जस्ता आधुनिक सुविधा राखेको छ।

२१ वैशाख, काठमाडौं । नेपालमा यामाहा मोटरसाइकलको आधिकारिक वितरक एमएडब्लू राइड्सले पहिलो हाइब्रिड प्रविधियुक्त मोटरसाइकल नेपाली बजारमा ल्याएको छ ।

एमएडब्लू राइड्सले ‘यामाहा एफजेड-एस एफआई हाइब्रिड’ मोटरसाइकल नेपाल भित्र्याएको हो ।

एमएडब्लू राइड्सका ट्रेनिङ म्यानेजर सञ्जय नापितका अनुसार यसमा आधुनिक प्रविधि जडान गरिएको छ । जसले गर्दा मोटरसाइकलमा आधुनिक डिजिटल प्रविधिका विशेषता राखिएका छन् । दैनिक मोटरसाइकलमा यात्रा गर्ने ग्राहक लक्षित गरी उन्नत तथा स्मार्ट प्रविधिमा डिजाइन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

स्मार्ट मोटर जेनेरेटर प्रणाली जडान गरिएको यो मोटरसाइकलले शान्त र परिष्कृत इन्जिन स्टार्ट प्रदान गर्ने छ । इन्धन बचतका लागि यसमा ‘अटोमेटिक स्टप एन्ड स्टार्ट सिस्टम’ दिइएको छ । यसले ट्राफिक जाम वा न्युट्रलमा बसेका बेला इन्जिन आफैं बन्द गरिदिन्छ र क्लच थिच्नेबित्तिकै पुन: स्टार्ट हुने नापितको भनाइ छ ।

इन्धन र ब्याट्रीको संयोजन गरेर यसको हाइब्रिड प्रविधि विकास गरिएको छ । जसमा माइल्ड हाइब्रिड प्रयोग गरिएको छ । जसले गर्दा रोकिएर चलाउने बेला तीन सेकेन्डसम्म यसमा राखिएको ब्याट्रीले नै पावर सपोर्ट गर्छ र मोटरसाइकललाई अगाडि बढाउँछ । जसले गर्दा इन्धन कम खपत हुने नापितले बताए ।

रोकिएको हरेक ठाउँबाट अगाडि बढ्न खोज्दा हरेक समय ब्याट्रीले नै तीन सेकेन्ड पावर दिन्छ । यसको अर्को विशेषता भनेको अटोमेटिक स्टप एन्ड स्टार्ट सिस्टम हो । बाइक न्युट्रलमा राखेर क्लच छोड्ने बित्तिकै इन्जन आफैं बन्द हुन्छ र क्लच लिनेबित्तिकै अटोमेटिक इन्जिन चल्न सुरु गर्छ ।

आधुनिक प्रविधि प्रयोगले गर्दा यसले वातावरण प्रदूषण कम गर्न सघाउनुका साथै आगामी दिनमा आउने नयाँ इन्धन मापदण्डलाई पनि धान्न सक्ने खालको बनाइएको छ ।

सुरक्षाका लागि यसमा सिंगल च्यानल एबीएस दिइएको छ । जसले गर्दा बढी क्षमताका मोटरसाइकल जस्तै चिप्लिने वा लड्ने डर कम हुने नापितले बताए ।

‘मानौं, कर्नरिङ गरिराख्नुभएको छ भने टर्निङ सर्कल रेडियस बढी भएर अर्को लेनमा गएर ठोक्किने वा डिभाइडरमा गएर ठोक्किने अथवा ओभर स्पिड भएर स्किड भएर लड्ने, चिप्लिने जस्ता दुर्घटना यसले कम गर्छ,’ नापितले भने ।

त्यस्तै यसको साइड स्ट्यान्डमा इन्जिन कट-अफ स्विच राखिएको छ । जसले स्ट्यान्ड लागेका बेला यदि मोटरसाइकल गियरमा छ भने स्टार्ट हुँदैन । न्यूट्रलमा छ भने मात्रै स्टार्ट हुने र गियरमा आएपछि बन्द हुन्छ । जसले गर्दा स्ट्यान्डका कारण हुने एक्सिडेन्टको जोखिम समेत कम हुनेछ ।

बाइकमा आधुनिक प्रविधिलाई प्राथमिकता दिँदै ४.२ इन्चको टीएफटी डिजिटल डिस्प्ले, वाई-कनेक्ट एपमार्फत स्मार्टफोन कनेक्टिभिटी, टर्न-बाइ-टर्न नेभिगेसन, कल तथा एसएमएस अलर्टजस्ता सुविधा छन् । यसले प्रयोगकर्तालाई डिजिटल अनुभव समेत दिने छ ।

यो मोटरसाइकलले ६० किलोमिटर प्रतिलिटर पेट्रोलको माइलेज दिन्छ । स्टप एन्ड स्टार्ट सिस्टम, हाइब्रिड पावर असिस्टजस्ता विशेषताले यो मोटरसाइकल बढी महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । साथै, एलईडी हेडलाइट तथा टेललाइट, दुई तहको सिट, १३ लिटर क्षमताको फ्युल ट्यांक र आरामदायी सस्पेन्सन प्रणालीले दैनिक तथा लामो दुरीका लागि उपयुक्त बनाउने कम्पनीको दाबी छ ।

एफजेडएस-एफआई हाइब्रिड एमएडब्लू राइड्स यामाहा मोटरसाइकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

केरलमा यूडीएफको अग्रतामा खुशी हुँदै प्रियंकाले भनिन्- जनताको भरोसा मार्गदर्शक शक्ति

केरलमा यूडीएफको अग्रतामा खुशी हुँदै प्रियंकाले भनिन्- जनताको भरोसा मार्गदर्शक शक्ति
हाइनान ओपन अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दोमा नेपाली खेलाडीलाई चार स्वर्ण

हाइनान ओपन अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दोमा नेपाली खेलाडीलाई चार स्वर्ण
एथ्लेटिक्स संघले भन्यो : हामी राखेपमा नवीकृत छौं

एथ्लेटिक्स संघले भन्यो : हामी राखेपमा नवीकृत छौं
कांग्रेस संसद् समन्वय बोर्डको बैठक भोलि  

कांग्रेस संसद् समन्वय बोर्डको बैठक भोलि  
चिकित्सक संघ मतगणना अपडेट : खसेन प्यानल गत भोट, कसले कति पाए ?

चिकित्सक संघ मतगणना अपडेट : खसेन प्यानल गत भोट, कसले कति पाए ?
रवि पत्नीले अनलाइनखबरविरुद्ध हालेको गालीबेइज्जती मुद्दामा अदालतको फैसला– दाबी पुगेन

रवि पत्नीले अनलाइनखबरविरुद्ध हालेको गालीबेइज्जती मुद्दामा अदालतको फैसला– दाबी पुगेन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान
राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?

राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?
अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय

अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय
राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत
बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories
पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित