रवि पत्नीले अनलाइनखबरविरुद्ध हालेको गालीबेइज्जती मुद्दामा अदालतको फैसला– दाबी पुगेन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काठमाडौं जिल्ला अदालतले सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले हालेको मुद्दा दाबी नपुगेको भन्दै खारेज गरेको छ।
- निकिताले अनलाइनखबरका अध्यक्ष धर्मराज भुसालसहित २९ मिडिया व्यक्तिविरुद्ध हालेको रिटमा दाबी नपुग्ने भन्दै अदालतले सोमबार खारेज गरेको हो।
- निकिताको सहकारीमा काठमाडौं महानगरले छापा हानेको विवरणमा आधारित अनलाइनखबरको समाचारप्रति बेइज्जती भएको भन्दै मुद्दा हालेकी थिइन्।
२१ वैशाख, काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र आफूसँग जोडिएको समाचारले गालीबेइज्जती भएको भन्दै उनकी पत्नी निकिता पौडेलले हालेको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतले दाबी नपुगेको भन्दै खारेज गरिदिएको छ ।
निकिताले अनलाइनखबरका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक धर्मराज भुसालसहित विभिन्न मिडियाका २९ जना विरुद्ध हालेको रिटमा दाबी नपुग्ने भन्दै सोमबार खारेज गरेको हो ।
लामिछाने तत्कालीन प्रचण्ड सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका बेला २०८० चैत २१ मा काठमाडौं महानगरले निकिता निवर्तमान उपाध्यक्ष रहेको साई स्वागत बचत तथा ऋण सहकारीमा छापा मारेको थियो । हालका प्रधानमन्त्री बालेन शाह त्यसबेला काठमाडौं महानगरका मेयर थिए ।
महानगरले निकिताको सहकारीमा छापा हानेको विवरणसहित वक्तव्य प्रकाशित गरेको थियो । अनलाइनखबरको समाचार त्यसै वक्तव्यमा आधारित थियो ।
त्यसपछि निकिताले आफ्नो बेइज्जती भएको भन्दै अनलाइनखबरविरुद्ध मुद्दा हालेकी थिइन् । सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले निकिताको दाबीमा आधार नभेटिएको ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको हो ।
उनले अनलाइनखबरसहित कान्तिपुर, नागरिक, उकेरा, अर्थ सरोकार, जनआस्थाका २९ जना विरुद्ध रिट दायर गरेकी थिइन् ।
