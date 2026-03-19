मनोहराको सुकुमवासी बस्तीमा अनलाइनखबरकर्मी कमल प्रसाईंमाथि आक्रमण

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काठमाडौंस्थित मनोहरामा रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा अनलाइनखबरकर्मी कमल प्रसाईंमाथि स्थानीय बस्तीबासीहरूले साँझ करिब ७ बजे आक्रमण गरेका छन्।
- उनको नाकमा चोट लागेको छ र आक्रमण सुरक्षाकर्मीको टोली डोजरसहित मनोहरामा पुगेपछि भएको हो।
- सरकारले बस्ती भत्काइरहेको अवस्थाबारे रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा उनीमाथि आक्रोशित समूहले आक्रमण गरेको थियो।
१२ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको मनोहरामा रहेको सुकुमवासी बस्तीको रिपोर्टिङको क्रममा पुगेका अनलाइनखबरकर्मी कमल प्रसाईंमाथि आक्रमण भएको छ ।
साँझ करिब ७ बजे उनीमाथि स्थानीय बस्तीबासीहरूले आक्रमण गरेका हुन् ।
उनको नाकमा चोट लागेको छ । क्यामेराको मेमोरी कार्ड पनि स्थानीयले खोसेका छन् । उनी अस्पतालमा उपचाररत छन् ।
सरकारले बस्ती भत्काइरहेको अवस्थाबारे रिपोर्टिङ गर्ने पुगेका उनीमाथि त्यहाँ आक्रोशित समूहले आक्रमण गरेको थियो ।
दिउँसो थापाथली र सिनामंगल खाली गराउँदा अवस्था शान्त थियो । तर मनोहरामा सुरक्षाकर्मीहरूको टोली डोजरसहित पुगेपछि स्थानीयहरू आक्रोशित भएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4