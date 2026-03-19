मनोहराको सुकुमवासी बस्तीमा अनलाइनखबरकर्मी कमल प्रसाईंमाथि आक्रमण

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १२ गते १९:२६

  • काठमाडौंस्थित मनोहरामा रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा अनलाइनखबरकर्मी कमल प्रसाईंमाथि स्थानीय बस्तीबासीहरूले साँझ करिब ७ बजे आक्रमण गरेका छन्।
  • उनको नाकमा चोट लागेको छ र आक्रमण सुरक्षाकर्मीको टोली डोजरसहित मनोहरामा पुगेपछि भएको हो।
  • सरकारले बस्ती भत्काइरहेको अवस्थाबारे रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा उनीमाथि आक्रोशित समूहले आक्रमण गरेको थियो।

१२ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको मनोहरामा रहेको सुकुमवासी बस्तीको रिपोर्टिङको क्रममा पुगेका अनलाइनखबरकर्मी कमल प्रसाईंमाथि आक्रमण भएको छ ।

साँझ करिब ७ बजे  उनीमाथि स्थानीय बस्तीबासीहरूले आक्रमण गरेका हुन् ।

उनको नाकमा चोट लागेको छ ।  क्यामेराको मेमोरी कार्ड पनि स्थानीयले खोसेका छन् । उनी अस्पतालमा उपचाररत छन् ।

सरकारले बस्ती भत्काइरहेको अवस्थाबारे रिपोर्टिङ गर्ने पुगेका उनीमाथि त्यहाँ आक्रोशित समूहले आक्रमण गरेको थियो ।

दिउँसो थापाथली र  सिनामंगल खाली गराउँदा अवस्था शान्त थियो । तर मनोहरामा सुरक्षाकर्मीहरूको टोली डोजरसहित पुगेपछि स्थानीयहरू आक्रोशित भएका थिए ।

अनलाइनखबर कमल प्रसाईं
५० प्रभावशाली महिलाहरूले चुपचाप लडेका लडाइँहरू

हिमालय टेलिभिजन र अनलाइनखबरको समूह सम्पादकमा उमेश चौहान, 'न्यूजरुम कन्भर्जेन्स' मोडल सुरु

अनलाइनखबर '४० मुनिका ४० युवा' को नयाँ संस्करणका लागि मनोनयन खुला

अनलाइनखबर '५० प्रभावशाली महिला २०८२' को सूची सार्वजनिक

अनलाइनखबर '५० प्रभावशाली महिला–२०८२' को सूची सार्वजनिक (लाइभ)

अनलाइनखबर न्युज रुम लाइभ

