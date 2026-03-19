हावाहुरीले छतको रेलिङ खसाल्दा महिलाको मृत्यु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २१ गते १९:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिरहामा २१ वैशाख सोमबार साँझ आएको हावाहुरीले घरको छतको रेलिङ भत्किएर ७५ वर्षीया कारीदेवी महराको मृत्यु भएको छ।
  • महरालाई उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका डीएसपी रमेशबहादुर पालले जानकारी दिनुभयो।
  • प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।

२१ वैशाख, सिरहा । सिरहामा सोमबार साँझ आएको ठूलो हावाहुरीका कारण घरको छतको रेलिङ भत्किएर खस्दा एक जना महिलाको ज्यान गएको छ।

मिर्चैया नगरपालिका–११, सितापुर टोलकी करिब ७५ वर्षीया कारीदेवी महराको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार हावाहुरीका कारण घरको छतमा लगाइएको इँटाको रेलिङ भत्किएर खस्दा उनी गम्भीर घाइते भएकी थिइन् ।

घरको बरन्डामा बसिरहेको अवस्थामा अचानक रेलिङ भत्किएर उनको टाउकोमाथि खसेको थियो ।

घाइते अवस्थामा उनलाई उपचारका लागि मिर्चैयास्थित मंगलम अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यलय सिरहाका डीएसपी एवं प्रवक्ता रमेशबहादुर पालले जान्कारी दिए ।

डीएसपी पालका अनुसार उपचारका लागि उनलाई अस्पताल पुर्‍याइए पनि चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको हो ।

घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

सम्बन्धित खबर

केरलामा पनि कम्युनिस्ट खुम्चिए, ४९ वर्षपछि भारत वामपन्थी सरकारविहीन

बीपी राजमार्गमा फसे ४ वटा माइक्रोबस, यात्रुको उद्धार गरिँदै

उड्डयन प्राधिकरण महानिर्देशक बन्न आकांक्षी २१ जना को हुन् ?

प्रतिनिधिसभाका सचिव राईसँग सभामुख अर्यालले सोधे स्पष्टीकरण

‘हाम्रो त कक्षा छुट्यो’

ऐतिहासिक सिल्करोड केन्द्र समरकन्दको सन्देश : अब एसिया इन्टरनेट, एआई र विद्युत् लाइनले जोडिने छ

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान

राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?

अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

