+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कांग्रेसले भन्यो : सुकुमवासीले कैदीले पाउने सुविधा पनि पाएनन्

नेपाली कांग्रेसले सरकारले सुकुमवासीमाथि क्रुर व्यवहार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २१ गते १९:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसले सरकारले सुकुमवासीमाथि क्रुर व्यवहार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
  • सहमहामन्त्री उदयशमशेर जबराले व्यवस्थापनबारे नसोची सुकुमवासी हटाएकोमा आपत्ति जनाएका छन्।
  • कांग्रेसले सुकुमवासीका लागि विशेष अनुदान टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

२१ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकारले सुकुमवासीमाथि क्रुर व्यवहार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि सहमहामन्त्री उदयशमशेर जबराले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै व्यवस्थापनबारे नसोची हटाएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘सुकुमवासी व्यवस्थापनमा क्रुर व्यवहार भएको छ । जबरजस्ती हटाएकोमा हाम्रो पार्टीको आपत्ति हो,’ उनले भने, ‘कसलाई हटाउने र कसलाई नहटाउने त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सरकारले रुल अफ ल फलो गर्नुपर्छ । नट रुल बाइ ल । सरकारले रुल बाइ ल फलो गरेकोले हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’

कांग्रेसले सुकुमवासीका लागि राहतका लागि अनुदान टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको उनको भनाइ छ ।

‘सुकुमवासीका लागि विशेष अनुदान टोली गठन र परिचालन केन्द्रीय कार्यालयमार्फत गर्ने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘बालबालिका, महिला र वृद्ध नागरिकको समस्या जटिल भएको छ । खाना, बस्न र पानीको समस्या देखिएको छ । हामीले सरकारको ध्यानार्षण गराएका छौं । कैदीले पाउने सुविधा पनि सुकुमवासीले नपाएको गुनासो छ । हामीले सुभेच्छुक संस्था परिचालन गरेर व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेका छौं ।’

नेपाली कांग्रेस सुकुमवासी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अध्यादेशबारे कांग्रेस- संविधान र व्यवस्थाविपरीत कुनै कानुन बन्न सक्दैन

अध्यादेशबारे कांग्रेस- संविधान र व्यवस्थाविपरीत कुनै कानुन बन्न सक्दैन
कांग्रेस सांसद गुरुङको आरोप– सरकार अध्यादेशमार्फत शासन गर्नेतिर उद्यत बन्यो

कांग्रेस सांसद गुरुङको आरोप– सरकार अध्यादेशमार्फत शासन गर्नेतिर उद्यत बन्यो
शनिबार धनगढीमा कांग्रेसको सुदूरपश्चिम स्तरीय चुनावी समीक्षा कार्यक्रम

शनिबार धनगढीमा कांग्रेसको सुदूरपश्चिम स्तरीय चुनावी समीक्षा कार्यक्रम
नेपाल दलित संघका अध्यक्ष विश्वकर्माले दिए राजीनामा

नेपाल दलित संघका अध्यक्ष विश्वकर्माले दिए राजीनामा
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दै

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दै
कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक

कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर
छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान
राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?

राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?
अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय

अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय
राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत
बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories
पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित